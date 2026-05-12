تموين الإسكندرية: توريد 14.7 ألف طن قمح إلى صوامع وشون المحافظة

ارتفعت كميات الأقماح المحلية الموردة إلى صوامع وشون محافظة الإسكندرية إلى 14 ألفًا و726 طنًا، منذ انطلاق موسم الحصاد لعام 2026، وسط انتظام عمليات الاستلام وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان نجاح الموسم وتحقيق أعلى معدلات التوريد.

متابعة توريد القمح

وأكد المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، استمرار استقبال المحصول المحلي بشكل يومي ومنتظم عبر لجان الاستلام المعتمدة، في إطار خطة الدولة لدعم منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من القمح.

وأوضح أن موسم توريد الأقماح المحلية بدأ منتصف أبريل الماضي، ومن المقرر استمراره لمدة أربعة أشهر حتى منتصف أغسطس المقبل، مع جاهزية كاملة لكافة مواقع التخزين والصوامع التي جرى تجهيزها وفق الاشتراطات الفنية للحفاظ على جودة المحصول.

وأشار إلى أن مديرية التموين بالإسكندرية اتخذت حزمة من الإجراءات التنظيمية لتسهيل عمليات التوريد أمام المزارعين، مع الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المحددة لاستلام الأقماح المحلية.

تشكيل أربع لجان متخصصة لاستلام القمح

من جانبه، قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إنه تم تشكيل أربع لجان متخصصة لاستلام القمح، تضم ممثلين عن مديرية التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والجمعية القبانية، وذلك للتأكد من مطابقة الأقماح الموردة للمواصفات الفنية ودرجات النقاوة المعتمدة.

وأضاف أن غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية تتابع على مدار الساعة سير عمليات التوريد، مع التدخل الفوري لتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين أو المزارعين خلال الموسم.

وفيما يتعلق بأسعار التوريد، أوضح أن وزارة التموين حددت سعر أردب القمح زنة 150 كيلوجرامًا وفق درجات النقاوة، بواقع 2500 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و2450 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و2400 جنيه لدرجة نقاوة 22.5.

وأكدت المديرية استمرار صرف مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ الاستلام، في خطوة تستهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات توريد محصول القمح المحلي خلال الموسم الحالي.