1500 نسخة.. ضبط مالك مكتبة فى الدرب الأحمر يبيع مصاحف دون ترخيص

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وذلك في إطار حملاتها المستمرة لضبط المخالفات وحماية حقوق المصنفات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مكتبة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، بتوزيع وبيع عدد من المصاحف الشريفة دون الحصول على تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتبة المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسؤول، وبحوزته (1500 نسخة من المصحف الشريف) بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة. وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المكتبة، بهدف تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.