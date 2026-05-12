بدء تركيب 63 عمود إنارة بطريق صبري القاضي في كفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بدء أعمال تركيب 63 عمود إنارة بطريق صبري القاضي بمدينة كفر الشيخ.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة «جميلة يا بلدي» ومبادرة «كفرالشيخ بتنور»، بهدف رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية والمظهر الحضاري لشوارع المدينة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن مبادرة «كفر الشيخ بتنور» تستهدف تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة، واستبدال التالف منها، وتركيب كشافات جديدة موفرة للطاقة، إلى جانب تحديث الأعمدة والأسلاك والعوازل، وتركيب سلك الفرد الخامس، مع الاستفادة من الأعمدة والكشافات القديمة بعد إعادة تأهيلها ورفع الكفاءة.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى استمرار تنفيذ المبادرات التنموية والخدمية بمختلف مدن وقرى المحافظة، ومن بينها مبادرة «كفرالشيخ بتنور» لتطوير منظومة الإنارة العامة، ومبادرة «كفرالشيخ للأخضر» لزيادة المسطحات الخضراء، ومبادرة «تأهيل الطرق» لرفع كفاءة وتمهيد الطرق، ومبادرة «جميلة يا بلدي» لتطوير منظومة النظافة والتجميل، ومبادرة «من التكهين إلى التشغيل» لصيانة المعدات والمركبات وإعادة تشغيلها بدلًا من تكهينها.