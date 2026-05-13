قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في الذكرى الـ50 لرحيله.. مدحت العدل يكشف تفاصيل مسرحية جديدة عن عبد الحليم حافظ
مزيد من التراجع .. هبوط قوي في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق
يُصيبك بأمراض خطيرة .. احذر من استخدام غسول الفم يوميًا يضر بصحتك
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء| وهذا ثمن البيض
بإطلالة وردية من مهرجان كان .. ليلى أحمد زاهر تعلن جنس مولودها الأول
بعد أزمة الهبوط .. أحمد جلال يفتح النار: «الإسماعيلي محتاج يتبني من جديد»
منع أي رسوم .. اتفاق «أمريكي - صيني» مفاجئ بشأن الملاحة في مضيق هرمز
قطر تُدين حادث تسلل مسلح إلى «بوبيان» وتؤكد دعمها الكامل للكويت وسط تصعيد خطير في الخليج
مُحلل رياضي: الزمالك هزم نفسه في مباراة الذهاب أمام اتحاد العاصمة الجزائري
خطة ترامب تجاه إيران .. شروط صارمة لإنهاء الحرب | باحث يكشف التفاصيل
عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما الفرق بين البيع بالتقسيط والربا؟.. الإفتاء توضح

ما الفرق بين البيع بالتقسيط والربا؟
ما الفرق بين البيع بالتقسيط والربا؟
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية ، سؤالا يقول صاحبه: ما حكم البيع بالتقسيط؟ وما الفرق بينه وبين الربا؟ فأنا أعمل في شركة تبيع السلع الاستهلاكية للعملاء بنظام الدفع الفوري لكامل الثمن، أو بالتقسيط مع زيادة معلومة على الثَّمن الأصلي للسلعة بحسب فترة السداد، وقد أخبرنا بعض الناس بأنَّ هذا حرامٌ وربا، فنرجو بيان الحكم الشرعي.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ، كما يجوز البيع بالنظام المعهود في البيع مِن دفع كامل الثَّمن نقدًا، ولا فرق بينهما في الإباحة والجواز.

والتقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ، وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.

حكم البيع بالتقسيط

وأوضحت أن البيع بنظام التقسيط مع زيادة معلومةٍ على الثَّمن الأصلي للسلعةِ بحسب فترة سداد يتراضى عليها البائع والمشتري عند العقد يختلف في جوهره وحكمه عن المعاملات الربويَّة المحرَّمة؛ فإنَّ الزيادة فيه إنما هي زيادةٌ في ثمن السلعةِ، كما أنها تثبت عند التعاقد والشراء، وليست طارئة على العقد بعد العُسر أو التأخر في السداد.

والبيع بثمنٍ حالٍّ معلومٍ، وكذا بثمن مؤجَّلٍ في الذِّمَّة معلومٍ إلى أجَلٍ معلومٍ -كما هي مسألتنا- مما اتَّفق على جوازه جماهير الفقهاء.

قال الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع" (ص: 85، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية -جائزٌ] اهـ.

حكم زيادة ثمن السلعة في البيع بالتقسيط عن البيع الحال

المقرَّر عند جمهور الفقهاء في البيع بثمنٍ مؤجَّلٍ أنَّ الأجل له قسطٌ مِن الثَّمن؛ إذ يزاد الثَّمن في حال السَّداد بالتقسيط عنه في حال السَّداد العاجل.

الفرق بين البيع بالتقسيط والربا

البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية؛ حيث بَيَّن الحُكمَ في سياقٍ يُشعِر باتِّحاد الصورتين في النتيجة، إلا أنَّ الفرق بينهما توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.

حكم البيع بالتقسيط الفرق بين البيع بالتقسيط والربا الربا البيع بالتقسيط حكم زيادة ثمن السلعة في البيع بالتقسيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى ؟ وموعد الزيادة الجديدة

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

"غير مقبول على الإطلاق".. سر هبوط أسعار الذهب الآن في الأسواق

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ .. هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

إداله دهب بـ10 مليون ومخدش جنيه واحد | قصة صادمة لـ كمين جواهرجي الإسكندرية

اللواء سمير فرج

ساعات حاسمة في المنطقة .. سمير فرج يكشف عن تطور مفاجئ يغير مسار الحرب

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

ترشيحاتنا

حسين فهمي

حسين فهمي ينعى عبدالرحمن أبوزهرة: قامة فنية وإنسانية كبيرة ستظل أعمالها مصدر إلهام ومحبة

حسين فهمي

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يُهنئ حسين فهمي بجائزة «شخصية العام السينمائية العربية»

آسر ياسين وزوجته

آسر ياسين وزوجته وسميح ساويرس على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي.. صور

بالصور

يُصيبك بأمراض خطيرة .. احذر من استخدام غسول الفم يوميًا يضر بصحتك

مخاطر إستخدام غسول الفم بشكل يومي
مخاطر إستخدام غسول الفم بشكل يومي
مخاطر إستخدام غسول الفم بشكل يومي

دراسة تُثير الجدل : تناول الزنجبيل قد يُعزّز الرغبة الجنسية لدى النساء

لماذا يؤثر الزنجبيل على النساء فقط؟
لماذا يؤثر الزنجبيل على النساء فقط؟
لماذا يؤثر الزنجبيل على النساء فقط؟

بإطلالة كلاسيكية جذابة .. الإعلامية فرح شعبان تخطف الأنظار من تركيا | شاهد

فرح شعبان في تركيا
فرح شعبان في تركيا
فرح شعبان في تركيا

نصائح مُنتشرة عن نوم الأطفال الرضّع قد تؤدي لموت مُفاجئ .. احترسي

نصائح خطيرة عن نوم الأطفال الرضع تعرضهم للموت المفاجئ
نصائح خطيرة عن نوم الأطفال الرضع تعرضهم للموت المفاجئ
نصائح خطيرة عن نوم الأطفال الرضع تعرضهم للموت المفاجئ

فيديو

اليوتيوبر التركي روحي جينيت

حضر الفرح بعد الهروب من السفينة حاملة هانتا.. ظهور مُفاجئ لـ «روحي جينيت» يُثير الغضب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

المزيد