السيطرة على حريق محدود في مستشفى بنها العام

اندلع حريق محدود داخل مستشفى بنها العام بمحافظة القليوبية، نتيجة اشتعال مخلفات وهيش من الغاب داخل سور المستشفى أثناء أعمال التطوير واللحام الجارية بالموقع.



تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بلاغًا يفيد بوجود حريق في مخلفات داخل محيط المستشفى، وعلى الفور تم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء إلى مكان الواقعة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المستشفى.

معاينة الحريق

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في هيش ومخلفات ناتجة عن أعمال التطوير الجارية بسور المستشفى، ما أدى إلى اشتعال النيران بشكل محدود دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق في وقت وجيز، مع تنفيذ أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى، وفرض حالة من التأمين بمحيط المستشفى أثناء عمليات الإطفاء.

وتتابع الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها الموقف بشكل لحظي، للوقوف على أسباب الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع استمرار المتابعة حتى الانتهاء الكامل من أعمال التبريد .

