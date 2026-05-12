إحالة مهندس تلاعب في مواد بناء 6 عمارات بأكتوبر للمحاكمة

أحالت نيابة الأموال العامة مهندس الي المحاكمة الجنائية للتلاعب في مواصفات 6 عمارات

جاء بأمر الإحالة أن المتهم ارتكب غشا في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة والمبرم مع شركة النصر للإسكان والتعمير (شركة قطاع أعمال عام تابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء) بشأن إنشاء عدد ٦ عمارات سكنية بالمجاورة ۱٧ بلوك ۲۱ بالمنطقة العمرانية الأولى بالتوسعات الشمالية لمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بأن استخدم مواد بناء مغشوشة - مع علمه بغشها - في العيد أعمال الخرسانة بالعقارات

محل التعاقد تزيد بها نسبة أملاح الكلوريدات والكابريتات على الحد المسموح به بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة، مما تسبب في صدأ حديد التسليح المنفذ في العقارات أنفة البيان، كما تلاعب بنسبة محتوى الأسمنت للمياه في الخرسانة بما أسفر عن ضعف مقاومة الخرسانة ودنوها عن الحد