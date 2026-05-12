مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة ومحافظ المنيا يبحثان معدلات تنفيذ المشروعات

عقد الفريق محمد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة»، اجتماعًا مع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بحضور مندوبي الوزارات والجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية والوقوف على معدلات الإنجاز بمختلف القطاعات، وذلك في إطار متابعة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ المنيا نسب التنفيذ وموقف المشروعات الجاري العمل بها، مؤكدًا أن نسبة الإنجاز الإجمالية بمشروعات المبادرة داخل المحافظة بلغت 88%، مع استمرار العمل بكافة القطاعات للانتهاء من المشروعات المتبقية وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأوضح المحافظ أن عددًا من القطاعات تم الانتهاء منها بالكامل ودخلت الخدمة الفعلية، وتشمل مشروعات مياه الشرب، والبريد، ونقاط الشرطة والإطفاء والإسعاف، والمواقف والأسواق، والمجمعات الحكومية والزراعية، والمدارس، وكباري الري، ومراكز الشباب، إلى جانب مشروعات تبطين الترع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى المستهدفة.

وأشار اللواء عماد كدواني إلى أن هناك قطاعات أخرى تشهد معدلات تنفيذ متقدمة، من بينها الكهرباء، وأبراج المحمول، ومحطات السكة الحديد، ومحطات المياه، وقطاع الصحة، مؤكدًا توجيه جميع الجهات التنفيذية بزيادة معدلات الأداء ومضاعفة حجم العمل اليومي، خاصة في مشروعات الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، والطرق، للانتهاء منها في أسرع وقت.

وأضاف المحافظ أن المجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية بقرى المبادرة تم تشغيلها بالفعل، إلى جانب تشغيل عدد كبير من المشروعات الخدمية، مشيرًا إلى أن بعض المشروعات المرتبطة بالأعمال الفنية والتجهيزات النهائية يجري استكمالها تمهيدًا لدخولها الخدمة بشكل كامل.