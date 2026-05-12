مصرع صغيرة وإصابة 4 آخرين في انقلاب تروسيكل بالعدوة بالمنيا

لقيت صغيرة مصرعها ، بينما أصيب 4 أشخاص آخرين في حادث إنقلاب تروسيكل على أحد الطرق الفرعية بمركز العدوة شمال المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بمركز العدوة، مما أسفر عن وفاة رضيعة وإصابة 4 أشخاص آخرين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع " ليالى. ش. م" 3 شهور ، إثر إصابتها بكسور بالجمجمة ونزيف بالمخ، وإصابة 4 أشخاص آخرين بكسور وجروح متفرقة.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائد التروسيكل، مما أدى إلى انقلابه فجأة على الطريق، تم نقل المصابين في المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، والعلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.