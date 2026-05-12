قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجهود ضخم لـ الأغذية العالمي للنهوض بالقرى في بني سويف وزيادة إنتاجيتها
حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العالم 2026
نهج إجرامي .. البرلمان العربي يدين تسلل عناصر إيرانية إلى جزيرة بوبيان الكويتية
الذهب يفقد مكاسبه.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
البنتاجون: الحرب الأمريكية على إيران كلفت نحو 29 مليار دولار
واشنطن تايمز : سول في مأزق بعد تعرض ناقلة نفط كورية لهجوم بمسيرّتين بالخليج
كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7
وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات الأسلحة الأمريكية مستمرة
تتوعد برد حاسم على أي هجوم جديد.. إيران: على العدو الإذعان لحقوق شعبنا
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
إيران: تفكيك 5 خلايا تضم 20 عنصرًا مرتبطين بجماعات إرهابية ومهربين سلاح
بعد تضييق الخناق على فنزويلا.. ترامب يفتح باب التفاوض مع كوبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اضطرابات إمداد الغاز المسال تدفع الاقتصادات الآسيوية نحو الفحم كخيار اضطراري

زيادة الاعتماد على الفحم،
زيادة الاعتماد على الفحم،
أ ش أ

 كشف تقرير اقتصادي صادر عن دورية "ناشيونال انتريست" الأمريكية أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، أجبر الاقتصادات الآسيوية على زيادة الاعتماد على الفحم، ما يشير إلى أن أمن الطاقة ما يزال مرتبطًا بوقود قادر على الصمود أمام الاضطرابات الجيوسياسية.

وذكر التقرير أن إغلاق مضيق هرمز، أسهم في تعطيل جزء كبير من إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميًا، وارتفاع أسعار الغاز في آسيا إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، ما تسبب في ضغط كبير على أنظمة الكهرباء في المنطقة، في المقابل، بقيت أسعار الغاز في الولايات المتحدة مستقرة نسبيًا بفضل وفرة الإنتاج المحلي.

ومع تعطل الإمدادات وارتفاع تكاليف الغاز، لجأت العديد من الدول الآسيوية إلى الفحم باعتباره خيارًا أسرع وأكثر قابلية للتخزين والتشغيل في أوقات الأزمات، رغم كونه أكثر تلويثًا، ورغم أن أسعار الفحم ارتفعت أيضًا، فإنها ظلت أقل تقلبًا من الغاز، وفق التقرير.

واعتبر التقرير أن الأزمة الراهنة تبرز هشاشة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، الذي يتطلب سلسلة إمداد معقدة تشمل الإنتاج والنقل البحري والبنية التحتية، ما يجعله أكثر عرضة للاضطرابات مقارنة بالفحم المخزن محليًا قرب محطات الكهرباء.

وتضررت بشكل خاص دول آسيوية مستوردة للطاقة مثل فيتنام وبنجلاديش وباكستان والفلبين، حيث دفع ارتفاع أسعار الغاز بعض الحكومات إلى العودة للفحم الأرخص لتجنب انقطاع الكهرباء، رغم الضغوط الاقتصادية والبيئية الناتجة عن ذلك.

وحذّر التقرير من أن الاعتماد المتزايد على الفحم لا يحل مشكلة الأمن الطاقي بل يعيد توزيعها على مصادر أخرى، بينما تبقى البنية التحتية للطاقة في المنطقة عرضة للضغط والصدمات الخارجية.

وخلص إلى أن أزمة “حرب إيران” تؤكد أن الطاقة أصبحت مسألة أمن قومي، وأن استقرار الدول يعتمد على بناء أنظمة طاقة أكثر مرونة وقدرة على تحمل الأزمات، بدل الاعتماد على مصدر واحد معرض للاضطراب.

تقرير اقتصادي ناشيونال انتريست الأمريكية التصعيد العسكري إغلاق مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

أسعار الدواجن اليوم

أقل من 90 جنيها.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

بالصور | محافظ الغربية : ضبط 6116 عبوة مستلزمات أسنان منتهية الصلاحية داخل شركة طبية بطنطا

تفقد الحريق

إخماد حريق بـ 3 منشآت صناعية بقرية شلقان بالقناطر الخيرية .. صور

المتهم

كدمات وسحجات.. ضبط عامل اعتدى بالضرب على سيدة في الدقهلية

بالصور

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد