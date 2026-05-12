خبير : كلمة الرئيس بقمة أفريقيا – فرنسا تؤكد رؤية مصر لشراكة تنموية شاملة بالقارة

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة أفريقيا – فرنسا عكست رؤية مصرية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية والازدهار داخل القارة الأفريقية، عبر تعزيز الشراكات الدولية وتمكين الدول الأفريقية اقتصاديًا وتنمويًا.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت امتدادًا للرؤية التي طرحها مؤخرًا خلال افتتاح جامعة سنجور، والتي ترتكز على بناء شراكة حقيقية بين أفريقيا وفرنسا والقوى الدولية، بما يسهم في تغيير النظرة التقليدية للقارة باعتبارها مجرد سوق للمنتجات أو مصدرًا للمواد الخام والهجرة غير الشرعية.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن المقاربة المصرية تقوم على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها دعم التنمية الاقتصادية، وتمكين الشعوب الأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تمتلكها القارة، إلى جانب إعداد وتأهيل كوادر وقيادات أفريقية قادرة على قيادة مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة.



وأضاف أن الرؤية المصرية تسعى إلى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة والشراكة المتوازنة، بما يعزز فرص الاستقرار والنمو في الدول الأفريقية، ويدعم جهود القارة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

