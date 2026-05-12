رئيس الوزراء يشيد بمشاركة الشركات الصينية في مشروعات العاصمة الجديدة ويجدد دعم مصر لمبدأ "الصين الواحدة"

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، فو هوا، رئيس وكالة أنباء شينخوا الصينية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، و لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر.

70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات المصرية الصينية المشتركة، مشيرًا إلى احتفال البلدين بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية، ومعربًا عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها عام 2014 تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، و الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

كما طلب نقل تحياته وتقديره إلى صديقه لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، مشيرًا إلى أنه تشرف بلقائه خلال شهر يوليو 2025، وأن اللقاء كان مثمرًا وبنّاءً للغاية، حيث تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعكس عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والصين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، في ضوء التفاهمات المستمرة بين قيادتي البلدين، وما شهدته السنوات الأخيرة من زيارات رئاسية واتفاقات لتعزيز التعاون المشترك، بما في ذلك تطوير العلاقات الإعلامية وتنظيم فعاليات ثقافية وإعلامية مشتركة.

وجدد رئيس الوزراء دعم مصر لمبدأ "الصين الواحدة"، مشيدًا بالتنسيق القائم بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الثقة السياسية ويدعم مسارات التعاون الثنائي.

وأشاد رئيس الوزراء بالتطور الملحوظ في التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، خاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، والسياحة، ومشاركة الشركات الصينية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالعاصمة الجديدة، بما في ذلك مركز المال والأعمال والقطار الكهربائي الخفيف وغيرها من المشروعات التي تمت بشراكة صينية، كما ثمّن أيضًا الشراكة القائمة مع المطور الصناعي "تيدا" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي أسهم في جذب المئات من الشركات الصناعية إلى المنطقة.

وفيما يتعلق بالتعاون الإعلامي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتدريب في الحقل الإعلامي.

وفي غضون ذلك، أكد وزير الدولة للإعلام أنه استقبل خلال فترة توليه رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات العديد من الوفود الإعلامية الصينية، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني أبدى، على الدوام، حرصًا كبيرًا على تعزيز التعاون الإعلامي مع مصر وتطوير آليات العمل والتنسيق المشترك بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.

وأضاف أن مصر تحرص كذلك على توسيع مجالات التعاون الإعلامي مع الصين، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والتجارب المهنية.

بدوره، نقل فو هوا، رئيس وكالة أنباء شينخوا الصينية، تحيات رئيس مجلس الدولة الصيني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا حرص القيادة الصينية على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مصر في مختلف المجالات.

كما أعرب عن تطلعه إلى استمرار العمل المشترك والتنسيق البنّاء بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية ودفعها نحو مزيد من التعاون المشترك.

إنجازات كبيرة

وأضاف: زرت خلال اليومين الماضيين المتحف المصري الكبير والأهرامات والعاصمة الجديدة، ولمست عن قرب حجم ما حققته الدولة المصرية من إنجازات كبيرة وملموسة في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحقيقة أن هذه المشروعات تعكس رؤية تنموية طموحة وجهودًا كبيرة تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما يحظى بتقدير واحترام كبيرين من جانبنا تجاه مصر وما تشهده من تطور وإنجازات مهمة على مختلف الأصعدة.

واستعرض فو هوا الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها وكالة أنباء شينخوا الصينية، وما تضمه من كوادر إعلامية وفنية واسعة، مشيرًا إلى أن الوكالة تُعد من أبرز المؤسسات الإعلامية الدولية، لما تمتلكه من شبكة واسعة من المكاتب والمراسلين حول العالم.

كما أوضح أن مكتب الوكالة بالقاهرة يقوم بدور محوري باعتباره مكتبًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الوكالة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة وتغطية الأخبار والتطورات المصرية، في ضوء ما تشهده مصر من حراك تنموي وسياسي واقتصادي مهم يحظى باهتمام واسع لدى الجانب الصيني.

وأضاف: نحن ملتزمون بتغطية الأخبار المصرية بكل مهنية وموضوعية، ونسعى إلى نقل الصورة الحقيقية لما تشهده مصر من جهود تنموية وإنجازات متواصلة في مختلف القطاعات إلى الرأي العام العالمي، كما سنواصل العمل على إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها مصر.