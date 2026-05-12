سوريا.. القبض على “جنرال البراميل المتفجرة” خلال عملية أمنية محكمة

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن توقيف اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى، المعروف بلقب «جنرال البراميل المتفجرة»، والذي شغل منصب رئيس أركان القوى الجوية في عهد النظام السابق، وارتبط اسمه بقيادة عمليات عسكرية استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة.

ووفق بيان الوزارة، فقد جرى اعتقال الموسى ضمن عملية أمنية وصفت بالدقيقة ونفذتها إدارة مكافحة الإرهاب، حيث يتهم بالمسؤولية عن تنفيذ وإدارة عمليات قصف جوي باستخدام البراميل المتفجرة وذخائر شديدة التدمير، إضافة إلى اتهامات باستخدام أسلحة محظورة دولياً ضد مناطق مدنية.

ولد الموسى عام 1954 في محافظة دير الزور، وأقام فترة في ريف حماة الشرقي. وتشير تقارير إلى أنه كان من أبرز الضباط الذين دعوا إلى تصعيد الخيار العسكري ضد الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، قبل أن يتولى لاحقاً قيادة الفرقة الجوية العشرين ومنطقة عسكرية واسعة في ريف دمشق.

وتربطه مصادر إعلامية وعسكرية بعدد من الحملات الجوية التي طالت مدناً وبلدات عدة، أبرزها في ريف دمشق وحلب وإدلب، حيث لعب الطيران الحربي دوراً محورياً في العمليات العسكرية خلال تلك الفترة، خاصة في مدينة حلب بين عامي 2012 و2016.

كما تتهمه تقارير حقوقية بالإشراف على استخدام أنواع من الذخائر شديدة التدمير، بينها البراميل المتفجرة، إضافة إلى اتهامات باستخدام أسلحة محرّمة دولياً، فيما ذهبت بعض التقارير الأوروبية إلى الإشارة لاحتمال تورط القوات الجوية آنذاك في هجمات كيميائية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على الموسى في يوليو 2017، على خلفية ما وصفه بـ«الضلوع في القمع العنيف ضد المدنيين»، إلى جانب إدراجه على قوائم عقوبات بريطانية وسويسرية.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة إجراءات أعلنت عنها وزارة الداخلية مؤخراً، حيث سبق أن تم توقيف عدد من الضباط والمسؤولين العسكريين السابقين، من بينهم مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية خلال فترة حكم النظام السابق، بتهم تتعلق بالعمليات العسكرية خلال سنوات النزاع.