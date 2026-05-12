رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحث مع رئيسي كينيا ومدغشقر ملفات الإصلاح والاستقرار

بحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، مع الرئيس الكيني ويليام روتو، مستجدات تنفيذ أجندة الإصلاح المؤسسي داخل الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش قمة “أفريقيا إلى الأمام” المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.

وركزت المباحثات ، بحسب بيان للمفوضية، على قضايا تمويل الاتحاد الأفريقي، وتعزيز صندوق السلام، إضافة إلى التحضيرات الخاصة بالدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي المقرر عقدها في يونيو 2026.

و أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن ملفات الإصلاح المؤسسي.

وفي سياق متصل، بحث رئيس المفوضية مع مايكل راندريانيرينا رئيس جمهورية مدغشقر، آخر التطورات السياسية في الجزيرة، وذلك خلال لقائهما على هامش القمة ذاتها.

وأكد محمود علي يوسف استعداد الاتحاد الأفريقي لدعم مدغشقر خلال المرحلة الانتقالية نحو استعادة النظام الدستوري، إلى جانب دعم جهود إعادة دمج البلاد داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي.