وام: الإمارات تدرج 16 فردا وخمسة كيانات على قائمة الإرهاب لارتباطهم بحزب الله اللبناني

أفادت وكالة وام، أن الإمارات تدرج 16 فردا وخمسة كيانات على قائمة الإرهاب لارتباطهم بحزب الله اللبناني، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أدان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأشد العبارات قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية.

وأعرب وزير الخارجية الإماراتي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم /الثلاثاء/ - عن تضامن الإمارات مع دولة الكويت وتأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية.

وأكد دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية ونجاحها في كشف هذا المخطط الإرهابي.