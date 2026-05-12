هند الضاوي: الدعم الأمريكي هو سبب بقاء إسرائيل في المنطقة

قالت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل الداعم الأكبر والأهم لإسرائيل، مؤكدة أن الدعم الأمريكي المتدفق هو السبب الرئيسي في استمرار إسرائيل داخل المنطقة، موضحة أن واشنطن دعمت إسرائيل بقوة منذ اندلاع الحرب على غزة وحتى الآن، متسائلة عن أسباب الحديث الإسرائيلي الحالي بشأن الاستقلال عن الولايات المتحدة رغم حجم هذا الدعم.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أبرز أشكال الدعم الأمريكي لإسرائيل يتمثل في السلاح الأمريكي، خاصة في ظل تعدد الجبهات التي تخوض إسرائيل مواجهات فيها، إلى جانب الدعم السياسي المتمثل في استخدام الفيتو الأمريكي داخل مجلس الأمن، مؤكدة أن الفيتو الأمريكي كان دائمًا أداة داعمة لإسرائيل، حيث ساهم بشكل كبير في تقوية موقفها خلال الحروب والأزمات الدولية.

وأشارت هند الضاوي إلى أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار دون الدعم الأمريكي سياسيًا وعسكريًا، لافتة إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استمر دعمها لإسرائيل دون حسابات أو سقف واضح، مضيفة أن الولايات المتحدة صنعت أدوات تخدم مصالحها في الشرق الأوسط، وكانت إسرائيل واحدة من أبرز هذه الأدوات، موضحة أن الدعم الاقتصادي الأمريكي لإسرائيل وصل إلى نحو 300 مليار دولار.

دعمت إسرائيل لعقود طويلة

وكشفت هند الضاوي أن حجم الدعم الأمريكي المتدفق إلى إسرائيل خلال حرب غزة فقط تجاوز 20 مليار دولار، مؤكدة أن واشنطن دعمت إسرائيل لعقود طويلة دون سقف محدد.