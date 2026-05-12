السعودية تدين تسلل مجموعة من الحرس الثورى الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت الشقيقة.

وشددت الوزارة على رفض السعودية القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة الكويت في خرقٍ واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية التي تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة،حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء.

وعبرت وزارة الخارجية عن تضامن السعودية مع الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا، مجددةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادة وأمن واستقرار الكويت.