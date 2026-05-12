قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد : انخفاض تدريجي في الحرارة من الغد .. مع استمرار الأجواء الحارة
في لقاء قبل رحيله .. أبو زهرة : بعيط على وفاة زوجتي كأنها ماتت إمبارح
مد المهلة لـ عام .. تفاصيل تعديلات التصالح الجديدة وإنهاء عقبات نموذج 8
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كيفن وارش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي
الحزن ضيف .. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جمال شعبان : فيروس هانتا ليس وباءً جديدًا مثل كورونا
مفاجأة .. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى
الأسئلة ما بتفتحش والمنصة بتفصل.. شكاوى من امتحان البرمجة لأولى ثانوي
وكيل محلية النواب : اللي مش هيتصالح في البناء هيندم العمر كله .. فيديو
البابا تواضروس: لا يوجد اضطهاد للمسيحيين في مصر.. والدولة تواجه الإرهاب بكل حسم
على حساب الأهلي.. سبورتنج يتوج بدوري السوبر لكرة السلة للسيدات
البابا تواضروس يتمنى توحيد موعد عيد القيامة .. ويشيد باحتضان كرواتيا لأبناء الكنيسة القبطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الإفريقي للتنمية": القمة الفرنسية الأفريقية محطة بارزة لدعم الهيكل المالي للقارة

القمة الفرنسية الأفريقية المشتركة
القمة الفرنسية الأفريقية المشتركة
أ ش أ

 أكد البنك الإفريقي للتنمية AFDB أن "القمة الفرنسية الأفريقية المشتركة "أفريقيا إلى الأمام" في العاصمة الكينية نيروبي، شكّلت محطة بارزة في مسار إعادة صياغة الهيكل المالي للقارة الأفريقية، من خلال حشد دعم القادة الأفارقة والشركاء الدوليين لمبادرة «الهيكل المالي الأفريقي الجديد للتنمية» (NAFAD).
وأوضح البنك، في تقرير منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" ، أن المبادرة تستهدف تحفيز الاستثمارات، وخفض تكلفة رأس المال، وتعبئة المدخرات الأفريقية، وتسريع خلق فرص العمل، بما يعزز قدرة الاقتصادات الأفريقية على تحقيق نمو مستدام وشامل.
وأشار التقرير إلى أن القمة شهدت دعماً واسعاً لتوسيع دور وكالة تأمين وتنمية التجارة والاستثمار في إفريقيا ATIDI African Trade & Investment Development Insurance باعتبارها أول تطبيق عملي لمبادرة NAFAD، عبر تطوير آلية ضمان أفريقية شاملة تهدف إلى معالجة تحديات ارتفاع تكلفة التمويل والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في القارة.
ومبادرة الهيكل المالي الأفريقي الجديد لأجل التنمية (NAFAD) هي إطار استراتيجي أطلقه البنك الأفريقي للتنمية العام الجاري لتغيير كيفية تعبئة الموارد وتوظيفها في القارة الأفريقية.
ويتمثل الهدف الرئيسي من المبادرة في سد فجوة التمويل التنموي في أفريقيا، والتي تُقدّر بأكثر من 400 مليار دولار سنويًا، عبر تحويل المدخرات المحلية الأفريقية (التي تبلغ حوالي 4 تريليونات دولار) إلى استثمارات تنموية فعالة.
ونقل التقرير عن سيدي ولد التاه رئيس البنك الإفريقي للتنمية قوله إن "أفريقيا ليست فقيرة في رأس المال، بل فقيرة في تحويل المخاطر"، في إشارة إلى الحاجة لتعزيز أدوات الضمان وتقليل المخاطر لجذب المزيد من رؤوس الأموال العالمية.
وبيّن البنك أن أفريقيا تمتلك ما يقرب من 4 تريليونات دولار من المدخرات المحلية، لكنها لا تزال تستقطب نسبة محدودة من رؤوس الأموال المؤسسية الدولية، مؤكداً أن تقليص فجوة الضمانات يمكن أن يسهم في إطلاق استثمارات نوعية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتصنيع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يوفر ملايين فرص العمل للشباب في مختلف أنحاء القارة.
وأكد التقرير أن الدعم الذي أبداه القادة الأفارقة وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية أفريقية أكثر تنسيقاً وسيادة وقدرة على تعبئة الاستثمارات لدعم أجندة التنمية.
س ا م ي

البنك الإفريقي AFDB القمة الفرنسية الأفريقية نيروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

الدولار

تخطى الـ 53 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في مصر

شوبير

شوبير ينتقد تصريحات أيمن الرمادي قبل نهائي الكونفدرالية

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 وإجراءات التأمين|ماذا أعلن وزير التعليم؟

عداد الكهرباء

للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

ترشيحاتنا

وحدات سكنية

لن يستمر طويلا.. آخر فرصة لتقديم التظلمات في سكن لكل المصريين7

صندوق النقد

2.3 مليار دولار في الطريق لمصر.. الحكومة تنتهي من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

بالصور

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

بإطلالة لامعة وجريئة.. شاهد | دينا فؤاد تخطف الأنظار على إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

الاعتماد على الدروس العملية والتدريب المباشر بـ طب الزقازيق | صور

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع هشام جمال في مهرجان كان

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد