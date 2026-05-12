"الإفريقي للتنمية": القمة الفرنسية الأفريقية محطة بارزة لدعم الهيكل المالي للقارة

أكد البنك الإفريقي للتنمية AFDB أن "القمة الفرنسية الأفريقية المشتركة "أفريقيا إلى الأمام" في العاصمة الكينية نيروبي، شكّلت محطة بارزة في مسار إعادة صياغة الهيكل المالي للقارة الأفريقية، من خلال حشد دعم القادة الأفارقة والشركاء الدوليين لمبادرة «الهيكل المالي الأفريقي الجديد للتنمية» (NAFAD).

وأوضح البنك، في تقرير منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" ، أن المبادرة تستهدف تحفيز الاستثمارات، وخفض تكلفة رأس المال، وتعبئة المدخرات الأفريقية، وتسريع خلق فرص العمل، بما يعزز قدرة الاقتصادات الأفريقية على تحقيق نمو مستدام وشامل.

وأشار التقرير إلى أن القمة شهدت دعماً واسعاً لتوسيع دور وكالة تأمين وتنمية التجارة والاستثمار في إفريقيا ATIDI African Trade & Investment Development Insurance باعتبارها أول تطبيق عملي لمبادرة NAFAD، عبر تطوير آلية ضمان أفريقية شاملة تهدف إلى معالجة تحديات ارتفاع تكلفة التمويل والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في القارة.

ومبادرة الهيكل المالي الأفريقي الجديد لأجل التنمية (NAFAD) هي إطار استراتيجي أطلقه البنك الأفريقي للتنمية العام الجاري لتغيير كيفية تعبئة الموارد وتوظيفها في القارة الأفريقية.

ويتمثل الهدف الرئيسي من المبادرة في سد فجوة التمويل التنموي في أفريقيا، والتي تُقدّر بأكثر من 400 مليار دولار سنويًا، عبر تحويل المدخرات المحلية الأفريقية (التي تبلغ حوالي 4 تريليونات دولار) إلى استثمارات تنموية فعالة.

ونقل التقرير عن سيدي ولد التاه رئيس البنك الإفريقي للتنمية قوله إن "أفريقيا ليست فقيرة في رأس المال، بل فقيرة في تحويل المخاطر"، في إشارة إلى الحاجة لتعزيز أدوات الضمان وتقليل المخاطر لجذب المزيد من رؤوس الأموال العالمية.

وبيّن البنك أن أفريقيا تمتلك ما يقرب من 4 تريليونات دولار من المدخرات المحلية، لكنها لا تزال تستقطب نسبة محدودة من رؤوس الأموال المؤسسية الدولية، مؤكداً أن تقليص فجوة الضمانات يمكن أن يسهم في إطلاق استثمارات نوعية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتصنيع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يوفر ملايين فرص العمل للشباب في مختلف أنحاء القارة.

وأكد التقرير أن الدعم الذي أبداه القادة الأفارقة وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية أفريقية أكثر تنسيقاً وسيادة وقدرة على تعبئة الاستثمارات لدعم أجندة التنمية.

