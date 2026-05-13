قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة «مستريح البيض والمزارع»، في اتهامه بالنصب، إلى جلسة 17 يونيو المقبل.

وكانت الجهات المختصة قد قررت التحفظ على أموال المتهم وزوجتيه وأبنائه، ومنعهم من التصرف فيها، بعد أن كشفت التحقيقات تورطه في استدراج المواطنين بزعم توظيف أموالهم في مشروعات استثمارية وهمية.

وأوضحت التحقيقات أن شركات المتهم أُنشئت حديثًا دون أن تمارس أي نشاط فعلي، كما لم يقدم أي إقرارات ضريبية، في حين تبين أن حساباته البنكية لم تشهد أي عوائد استثمارية حقيقية، وإنما اقتصرت على تحويلات وإيداعات مالية من الضحايا.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استغل إغراء المواطنين بعوائد مرتفعة للحصول على أموالهم، حيث قام استشاري روماتيزم بتحويل مليوني جنيه، فيما أودع مدير بإحدى شركات الكهرباء 500 ألف جنيه، وأرسل مسؤول بالوراق 150 ألف جنيه.