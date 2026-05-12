مساعدة أصدقائه.. ضبط شخص انتحل صفة ضابط ونصب على شاب في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من تعرض نجلها لواقعة نصب والاستيلاء منه على هاتفه المحمول بأسلوب انتحال الصفة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مدرسة - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبصحبتها نجلها (طالب )، وبسؤالها أفادت بقيام نجلها بعرض هاتفه المحمول للبيع بمواقع التواصل الاجتماعى وقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة "ضابط شرطة" والتقابل معه لشراء الهاتف ، وقيامه بإرسال رسالة وهمية بتحويل المبلغ المالى على خلاف الحقيقة والاستيلاء على الهاتف.

أمكن تحديد وضبط مُرتكبى الواقعة (4 طلاب – مقيمون بمحافظة القاهرة)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيام اثنين منهم باستدراج المجنى عليه من مواقع التواصل الاجتماعى وقيام الثالث بانتحال صفة ضابط شرطة والتواصل معه لشراء الهاتف المحمول وقيام الأخير بالتقابل معه وإيهامه بتحويل مبلغ مالى على محفظته الإلكترونية عن طريق إرسال رسالة نصية مفبركة بإتمام التحويل والإستيلاء منه على الهاتف المحمول.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.