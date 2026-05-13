تعرف على أسعار الخضراوات بأسواق الوادي الجديد اليوم الأربعاء

شهدت أسواق الخضراوات بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات متنوعة من الخضراوات داخل الأسواق المحلية والمجمعات الاستهلاكية، ما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على انتظام حركة البيع والشراء دون تغيرات كبيرة في الأسعار.

وسجلت الأسواق إقبالًا متوسطًا من المواطنين خلال ساعات الصباح، خاصة على الخضراوات الأساسية التي تعتمد عليها الأسر بشكل يومي، وفي مقدمتها البطاطس والطماطم والبصل والخيار، وسط توافر المعروض بأسعار مناسبة مقارنة بالفترات الماضية.

وجاءت أسعار الخضراوات بأسواق الوادي الجديد اليوم كالتالي: تراوح سعر البطاطس البيضاء بين 8 و15 جنيهًا للكيلوجرام، بينما سجلت البطاطس الحمراء من 15 إلى 25 جنيهًا، والطماطم البلدي من 30 إلى 45 جنيهًا، والطماطم المستورد من 35 إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام.

كما تراوح سعر البصل الأحمر بين 9 و15 جنيهًا، والبصل الأبيض من 8 إلى 12 جنيهًا، والثوم المصري من 20 إلى 35 جنيهًا، والكوسة البلدي من 25 إلى 30 جنيهًا، فيما سجل الباذنجان الأسود والبلدي من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام.

وسجل الفلفل الرومي البلدي من 25 إلى 30 جنيهًا، والفلفل الأخضر من 20 إلى 25 جنيهًا، والفلفل الأحمر من 25 إلى 30 جنيهًا، بينما تراوح سعر الخيار الأخضر بين 20 و25 جنيهًا، والجزر الأحمر من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلوجرام.

وفيما يخص البقوليات والخضراوات الأخرى، سجلت الفاصوليا الخضراء من 20 إلى 30 جنيهًا، والفاصوليا البيضاء من 20 إلى 35 جنيهًا، والبسلة الخضراء من 30 إلى 35 جنيهًا، والكرنب الأبيض من 15 إلى 20 جنيهًا، بينما تراوح سعر العدس الأصفر بين 25 و40 جنيهًا، والعدس الأحمر من 25 إلى 35 جنيهًا، والكمون من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.