موهبة من جنوب سيناء تتألق جمهوريًا.. «زينب عماد» تحصد المركز السادس في التصميم الفني

حققت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء إنجازًا جديدًا على مستوى الجمهورية، بحصولها على المركز السادس في مسابقة «التصميم الفني»، إحدى مسابقات التربية الفنية للعام الدراسي 2025 / 2026.



وأعلنت أمل الفحام، موجه عام التربية الفنية، فوز الطالبة زينب عماد حمدي، بمدرسة النصر للتعليم الأساسي التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، بالمركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة التصميم الفني للمرحلة الابتدائية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس تميز طلاب جنوب سيناء في المجالات الفنية والإبداعية.



وقدمت وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، التهنئة إلى توجيه التربية الفنية بديوان المديرية، وموجهي ومعلمي التربية الفنية بالإدارات التعليمية، بعد حصول المديرية على مراكز متقدمة في مسابقات التربية الفنية على مستوى الجمهورية.



وأعربت مدير المديرية عن سعادتها بما يحققه طلاب جنوب سيناء من نجاحات وتميز في مختلف الأنشطة والمسابقات، مشيرة إلى حصول الطلاب على مراكز متقدمة في مجالات التربية الفنية، والمكتبات، والصحافة والإعلام، والتنمية المستدامة، وأوائل الطلاب، وغيرها من الأنشطة التربوية.



وأشادت بجهود معلمي وأخصائيي جنوب سيناء، ودورهم البارز في اكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها، مؤكدة أهمية ممارسة الأنشطة التربوية في ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، وصقل مهارات الطلاب الفنية والثقافية والرياضية، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة وقادرة على الإبداع والتميز.



ومن جانبه، تقدم سامي الجندي، مدير إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، بأجمل التهاني وخالص الشكر والتقدير لفريق عمل التربية الفنية من الموجهين والمعلمين بالإدارات التعليمية، وللطلاب ، تقديرًا لجهودهم التي أثمرت عن هذا الإنجاز المشرف.