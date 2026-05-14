خبير: أوروبا تريد مقعدًا على طاولة التفاوض فيما يخص الملف الأوكراني

قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن المبدأ الأوروبي الحالي يمكن قراءته من عدة زوايا، حيث أن أوروبا تريد مقعدًا على طاولة التفاوض فيما يخص الملف الأوكراني، وهي تقول ذلك صراحة، بأنها لن تسمح بأي تسوية تخص الحرب في أوكرانيا على حسابها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أوروبا تعتبر أن أوكرانيا جزء من أمنها القومي، وهذا ما يفسر الحديث المتزايد عن تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، صحيح أن هناك 35 فصلًا تفاوضيًا أو معايير يجب أن تجتازها أوكرانيا، وهي ليست سهلة أو قابلة للتجاوز، لكن يتم التعامل معها كمسار استراتيجي لا يمكن القفز عليه.

أوضح أن هذا يعني أن أوكرانيا باتت تُعامل كجزء من الأمن القومي الأوروبي، وبالتالي فإن أوروبا ترى أنه يجب أن تكون شريكًا أساسيًا في أي تسوية مستقبلية، وعندما ناقشت أوروبا بعض الخطط الأمريكية السابقة، كانت هناك بالفعل اختلافات في الرؤية، ثم جاءت مبادرات أوروبية خاصة، ما يعكس رغبة واضحة في عدم ترك الملف بالكامل بيد طرف واحد.