شاب مصري: رحلتي في أمريكا بدأت بألف دولار وأسعى لبناء شركة تكنولوجية

أكد مصطفى مبارك، الشاب المصري المتفوق، أنه انتقل إلى ؤ في سن 17 عامًا وكان يمتلك ألف دولار فقط، موضحًا أن البداية كانت صعبة للغاية بسبب صغر سنه وعدم امتلاكه حسابًا بنكيًا أو وسائل دعم كافية.

دعم الأسرة كان كلمة السر

وأشار "مبارك" خلال برنامج آخر النهار، إلى أن ثقة والده الكبيرة فيه كانت الدافع الأكبر لتحقيق النجاح، مؤكدًا أن حلمه الدائم كان أن يجعل أسرته فخورة بما يحققه من إنجازات.

تفوق أكاديمي استثنائي

وأوضح أنه تمكن من دراسة ثلاثة تخصصات هندسية كبرى في وقت واحد، شملت علوم الكمبيوتر، وهندسة الكمبيوتر، والهندسة الكهربائية، بهدف تكوين رؤية شاملة لقطاع التكنولوجيا سريع التطور.

الذكاء الاصطناعي محور خططه المستقبلية

وشدد مصطفى مبارك على أن خطته القادمة تتمثل في تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل الحياة اليومية، معربًا عن رغبته في تأسيس شركته الخاصة في المجال التقني.

نصيحة للشباب

ووجّه رسالة للشباب المصري بضرورة الإيمان بقدراتهم، مؤكدًا أن النجاح يتحقق بالاجتهاد والاستمرارية والثقة بالنفس.