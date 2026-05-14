سمير فرج: أوروبا تعيش مرحلة قلق سياسي.. وستارمر فقد دعم الطبقة الوسطى في بريطانيا

سمير فرج
سمير فرج
محمد البدوي

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي إن المشهد السياسي في أوروبا يشهد حالة من التغير والقلق، في ظل تراجع شعبية الحكومات التقليدية وصعود قوى سياسية جديدة، مشيرًا إلى أن بريطانيا تواجه تحديات سياسية واقتصادية قد تؤثر على مستقبل الحكومة الحالية.

فوز حزب العمال في الانتخابات

وأكد سمير فرج، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بدأ يفقد جزءًا من شعبيته، رغم فوز حزب العمال في الانتخابات الأخيرة، موضحًا أن الحزب خسر جانبًا من الدعم الشعبي، خاصة داخل الطبقة العمالية والطبقة الوسطى التي كانت تمثل قاعدته الأساسية.

نتائج الانتخابات الأخيرة

وأضاف الخبير الاستراتيجي أن نتائج الانتخابات الأخيرة أظهرت تراجعًا للأحزاب التقليدية الكبرى، سواء حزب العمال أو حزب المحافظين، في مقابل صعود أحزاب أخرى مثل حزب الإصلاح والأحزاب البيئية، وهو ما يعكس حالة الغضب الشعبي الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والضغوط المعيشية.


وأشار إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تمثل القوى الأساسية داخل أوروبا، وبالتالي فإن أي اضطراب سياسي داخل هذه الدول ينعكس بشكل مباشر على مستقبل القارة الأوروبية بالكامل.

 

الأزمات الاقتصادية العالمية

وأوضح سمير فرج أن الأزمات الاقتصادية العالمية كان لها تأثير واضح على المواطن الأوروبي، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والوقود وتداعيات التوترات الدولية، مؤكدًا أن المواطن العادي لا ينظر إلى التفاصيل الجيوسياسية بقدر ما يهتم بتأثيرها المباشر على حياته اليومية.

 

مصادر الطاقة التقليدية

كما لفت إلى أن أزمة الطاقة دفعت العديد من الدول الأوروبية لإعادة التفكير في مصادر الطاقة التقليدية، موضحًا أن منطقة بحر الشمال أصبحت محورًا مهمًا في ملف الطاقة، خاصة بالنسبة لبريطانيا وهولندا اللتين تمتلكان احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.

 

استقرار الحكومات التقليدية

واختتم اللواء سمير فرج تصريحاته بالتأكيد على أن أوروبا تمر حاليًا بمرحلة إعادة تشكيل سياسي واقتصادي، وسط مخاوف من استمرار الأزمات العالمية وتأثيرها على استقرار الحكومات التقليدية خلال السنوات المقبلة.

