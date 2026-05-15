جيش الاحتلال يزعم تدمير منصة لحزب الله في منطقة زبدين

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير منصة في منطقة زبدين استخدمها حزب الله الليلة الماضية لإطلاق صواريخ تجاه كريات شمونة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة مباني استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية واستهداف قواتها .

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت منذ قليل بارتفاع عدد الجنود القتلى في جنوب لبنان منذ استئناف القتال إلى 6 قتلى.

وأشار جيش الاحتلال في تصريحات له ؛ إلى أن وحدات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض قذيفة أُطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.



كما أنذر جيش الإحتلال الإسرائيلي سكان بلدات شبريحا وحمادية وزقوق المفدي ومعشوق والحوش في جنوب لبنان بضرورة إخلاء منازلهم.



وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله قام بخرق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار.

