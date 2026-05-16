حوادث

عليه 31 حكما.. سقوط المليونير الهارب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر صفحات السوشيال ميديا، ظهر فيه أحد الأشخاص يوجه استغاثة عاجلة للجهات الأمنية، طالباً التدخل لتنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح شقيقه ضد رجل أعمال هارب، عجزوا عن الوصول إليه لتنفيذ القانون.

تم فحص مقطع الفيديو وتحديد هوية المستغيث والمشكو في حقه، وبإجراء التحريات الدقيقة وجمع المعلومات، تبين أن المتهم الهارب هو مالك شركة مقاولات شهيرة، ويقيم في محافظة الغربية، وصادر ضده سيل من الأحكام القضائية بلغت 31 حكماً في قضايا جنائية ومتنوعة شملت "قتل خطأ، شيكات بدون رصيد، وتبديد".

نجحت الأجهزة الأمنية في تتبع تحركات المليونير الهارب، ورصدت محاولة اختبائه بعيداً عن أعين الشرطة في العاصمة، وتمكنت قوة أمنية من الإيقاع به وضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة. 

بمواجهة المتهم، أقر بصحة جميع الأحكام القضائية الصادرة ضده، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم ترحيله لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

