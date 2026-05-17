في اليوم العالمي لضغط الدم المرتفع.. 3 طرق طبيعية لخفضه

يحتفي العالم اليوم في ال 17 من مايو بالتوعية بمرض ضغط الدم المرتفع، وينصح معظم الأطباء بتغييرات في نمط الحياة وطرق طبيعية لخفض ضغط الدم للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع ضغط الدم الخفيف إلى المتوسط (المرحلة الأولى أو الثانية)، إذا لم تنجح هذه الطرق في السيطرة على ضغط الدم، فقد يصفون أدويةً تساعد في ذلك.

ارتفاع ضغط الدم هو نتيجة زيادة الضغط على الشرايين عندما يضخ القلب الدم لتزويد الجسم بالأكسجين، وبينما تُساهم العوامل الوراثية وغيرها من العوامل الخارجة عن إرادتك في زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إلا أن هناك العديد من عوامل نمط الحياة التي قد تُفاقم هذه المشكلة.

إليك بعض الطرق الطبيعية لخفض ضغط الدم والحفاظ على صحتك

تناول الأطعمة الصحية لخفض ضغط الدم

يُعدّ اتباع نظام غذائي صحي من أهم التغييرات في نمط الحياة التي تُسهم في خفض ضغط الدم، ويتضمن النظام الغذائي الصحي في الغالب ما يلي:

الفواكه

خضراوات

الحبوب الكاملة

المكسرات والبذور

اللحوم الخالية من الدهون (مثل الدجاج ولحم الخنزير)، و

منتجات ألبان قليلة الدسم

إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحي

قد يزيد الوزن الزائد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لأنه يُحدث العديد من التغيرات في الجسم، فهو يُخلّ بتوازن الهرمونات التي تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، كما يُسبب تراكم الترسبات في الشرايين، مما يُجبر القلب على العمل بجهد أكبر

مارس الرياضة بانتظام

تساعد التمارين الرياضية على تقوية جهاز القلب والأوعية الدموية لتمكينه من ضخ الدم بكفاءة في جميع أنحاء الجسم، كما أنها تساعد على منع تراكم الكوليسترول واللويحات في الشرايين، يوصي خبراء بأن يمارس البالغون 150 دقيقة من التمارين الرياضية المعتدلة أسبوعيًا، أي ما يعادل 30 دقيقة يوميًا لمدة خمسة أيام في الأسبوع