رفع كفاءة وتجميل ميادين ومداخل الإسماعيلية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

تواصل أجهزة محافظة الاسماعيلية جهودها المكثفة لرفع كفاءة وتجميل مختلف المناطق بنطاق المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بشأن تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وواصل جهاز التطوير والتجميل، تحت إشراف العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، وبرئاسة المهندسة تغريد أبو السعود، وبالتعاون والتنسيق مع الأحياء الثلاثة، أعمال التجميل والصيانة بميدان البلاچات في أول طريق البلاچات، والتي شملت قص وتهذيب النجيل، وإزالة الحشائش، وتهذيب الأشجار بالميدان، بما يسهم في تحسين المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.

وتم تهذيب وتجميل أشجار الفيكس الكثيفة الممتدة بطول الطريق الدائري بنطاق حي ثان وحي ثالث، وتجميل مدخل محافظة الإسماعيلية استعدادًا لتوافد الزائرين خلال إجازات الصيف.

كما بدأ الفريق في أعمال تهذيب المسطحات الخضراء بالحديقة الدولية بحي ثالث، على أن يتم الانتهاء من قص ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وفقًا للخطة الموضوعة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.