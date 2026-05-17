وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع سير الامتحانات بمدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات

أجرى أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، صباح اليوم، زيارة تفقدية مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات التابعة لادارة جنوب التعليمية.

وذلك لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، والاطمئنان على انتظام اللجان الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطالبات.

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة أداء طالبات الصف الأول الإعدادي لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، بينما أدت طالبات الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة العلوم، حيث حرص على المرور داخل اللجان ومتابعة انتظام العمل بها.

ورافق وكيل الوزارة خلال الزيارة حمزه شطا مدير التعليم العام، و محمود الكيلاني مدير العلاقات العامة والإعلام، و أحمد سيف مدير أمن المديرية، وأحمد الشريف مدير إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية.

واطمأن أيمن موسى على وضوح أوراق الأسئلة ومطابقتها للمواصفات الفنية، وعدم وجود أية شكاوى من الطالبات، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم والهدوء داخل اللجان بما يساعد الطالبات على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية تحقيق الانضباط داخل اللجان، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والأمنية وتأمين اللجان بالشكل الكامل، متمنيًا لجميع الطالبات دوام التوفيق والنجاح.