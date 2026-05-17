بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق مسجد الحنان المنان بالإسكندرية

اندلع حريق داخل مسجد الحنان المنان بمنطقة برج العرب القديمة في الإسكندرية، مساء اليوم، نتيجة حدوث ماس كهربائي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل المسجد.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المناطق المجاورة، فيما تبين من الفحص المبدئي أن سبب اندلاع النيران يعود إلى ماس كهربائي.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.