القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 81 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 81 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على موانئ إيران.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إلى أن السفينة الهجومية البرمائية تريبولي تشارك في الحصار المفروض على إيران.

وفي وقت لاحق ؛ نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة لمروحية تابعة للجيش الأمريكي تراقب سفناً تجارية أثناء تحليقها فوق المياه الإقليمية بالقرب من مضيق هرمز، وذلك في سياق تنفيذ الولايات المتحدة للحصار البحري المفروض على إيران. حتى تاريخ 16 مايو.

كما تم تحويل مسار 78 سفينة تجارية، وتعطيل 4 سفن أخرى لضمان الامتثال للحصار.