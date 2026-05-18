أوقف أعمال بناء مخالفة.. حي جنوب الغردقة يتصدى لحالة تعد بالثلاثيني

أوقفت رئاسة حي جنوب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، أعمال بناء مخالفة وتعدياً إنشائياً على خط التنظيم وحقوق الجوار بمنطقة "الثلاثيني"، وذلك في إطار التنفيذ الصارم لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بفرض هيبة القانون والانضباط داخل مدن المحافظة.

كلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، قسم التنظيم والتعديات ومساعد رئيس الحي بالتدخل الفوري لإيقاف الأعمال الإنشائية لعقار خالف الاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة له.

وجاء هذا التدخل العاجل بعد أن رصدت أجهزة المتابعة الميدانية قيام أحد المواطنين بعمل "بروز" غير قانوني بمقدار 50 سنتيمتراً على العقار الملاصق، مما يُعد تعدياً صارخاً على حقوق الجار ومخالفة صريحة لقوانين البناء.

انتقلت الأجهزة التنفيذية بالحي على الفور إلى موقع المخالفة، حيث أوقفت كافة الأعمال الجارية، واتخذت الإجراءات القانونية الصارمة حيال المالك المخالف، لضمان ردع مثل هذه التجاوزات ووأدها في مهدها قبل اكتمالها.

شدد اللواء أحمد جبر، في ختام تدخله الميداني، على عدم التهاون مع أي محاولة للمخالفة، سواء كانت تجاوزات بنائية أو إشغالات للطريق العام. كما أكد على استمرار وتكثيف حملات المتابعة الميدانية اليومية لرصد أي أنشطة غير قانونية داخل النطاق الجغرافي للحي، حمايةً للمظهر الحضاري للمدينة وضماناً لسيادة القانون.