قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتصار السيسي تشهد لوحة مبهرة لفرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية في فعالية فرحة مصر
أبو العينين يدعو رئيس النواب الليبي لحضور اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي يوليو المقبل
الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية بصورته الحالية لم يُعرَض علينا ولم نشارِك في صياغته
مفتي الجمهورية يستقبل كاهن الكنيسة السريانية في مصر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
المالية تُعلن تبكير صرف مرتبات مايو.. تعرف على المواعيد
ليلة العمر تبدأ بالمودة والرحمة.. حنان مطاوع خلال احتفالية فرحة مصر
إعلامي: توروب يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.. وسيقود الأهلي أمام المصري
وزير التعليم: التكنولوجيا لن تلغي المعلمين.. والتقييم القائم على الحفظ "مش هيعلم الطلاب يفكروا"
إيه اليوم الحلو ده.. أحمد سعد يشعل احتفالية فرحة مصر
السيدة انتصار السيسي: فرحانة فرحة أم لبنتها اللي بتتجوز.. وأنتم جميعًا بناتي
انتشال السائق والسيارة ربع نقل في حادث غرق بترعة المريوطية
مدبولي يترأس اجتماع المحافظين ويوجه برفع الجاهزية الكاملة استعدادًا لعيد الأضحى ومواجهة التعديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زايد والنعماني يتعاونان لفتح آفاق جديدة للطلاب في مجالات المعرفة والتدريب

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مشترك مع مكتبة الإسكندرية، ممثلة في “سفارة المعرفة”، ويمثلها الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، بهدف تعزيز التعاون الثقافي، ونشر الوعي المعرفي والرقمي بين الطلاب، ودعم الأنشطة التعليمية والتدريبية داخل الجامعة.

وأكد “النعماني” أن التعاون مع سفارة المعرفة يمثل إضافة مهمة لجامعة سوهاج، لما تقدمه من خدمات علمية وثقافية متطورة، تسهم في إعداد الطلاب وتأهيلهم معرفيًا.

جامعة سوهاج

واضاف ان الجامعة تضم بالفعل مقرًا لـ“سفارة المعرفة”، والذي يمثل نافذة علمية وثقافية مهمة لطلاب الجامعة، حيث يتيح لهم الاستفادة من المصادر الرقمية الحديثة، وقواعد البيانات، والأنشطة التدريبية والثقافية المتنوعة.

واضاف النعماني ان البروتوكول يهدف الي إنشاء نموذج مؤسسي متكامل للتعاون  
إلى اتاحة قاعدة معلومات ومصادر معرفية ضخمة تتناسب مع قيمة مكتبة الإسكندرية التاريخية في توفير المعرفة للراغبين.

تنفيذ ورش عمل وتدريبات للطلاب في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال والبحث العلمي، تنظيم معارض ثقافيه وفنيه مشتركة، تنفيذ زيارات ميدانيه للمكتبه للاطلاع، التعاون في مجال الأرشفة الرقمية، التعاون في مجال تنفيذ الأبحاث المشتركة.

وأشاد الدكتور أحمد زايد. بالتعاون مع جامعة سوهاج، مثمنا ما تشهده جامعة سوهاج من تطور ملحوظ وإنجازات متتالية في مختلف قطاع التعليمي والبحثيي.

واكد أن الجامعة أصبحت نموذجًا متميزًا للجامعات الإقليمية التي تسير بخطى ثابتة نحو التميز والتطوير.

كما ثمن جهود الدكتور حسان النعماني في دعم مسيرة التطوير داخل الجامعة، وحرصه على تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والثقافية الكبرى، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل لمتطلبات المستقبل.

وجدير بالذكر  ان الدكتور احمد زايد  يُعد واحداً من أهم علماء الاجتماع في مصر والعالم العربي، حيث شغل منصب عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشيوخ، والمجلس القومى للمرأة​، رئيس مجلس العلوم العلميّة بأكاديميّة البحث العلمي والتكنولوجيا.

وعضو الاتحاد الدولي لعلم الاجتماع، ونائب رئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع​ والمستشار الثقافي الأسبق لمصر في الرياض​، وحاليا يشغل منصب  مدير  لمكتبة الإسكندرية، خلفًا للدكتور مصطفى الفقي، حيث تستضيف  الجامعة الدكتور احمد زايد علي مدار يومين ليكون ضيفا  في عدد من الانشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاهلي

مدرب إيطالي مفاجأة مرشح للأهلي

ترشيحاتنا

مازدا CX-5 موديل 2026

سعر مازدا CX-5 موديل 2026 السعودية

تالوس

بسعر يتجاوز المليون دولار.. شاهد سيارة تالوس 911 آر تي الجديدة

نيسان فرونتير موديل 2027

نيسان فرونتير 2027 البيك أب الجديدة | صور

بالصور

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد ولا تحصى لجسمك

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك

فى أجواء مبهجة.. فريق فيلم الليلة الثالثة يلفت الانتباه بمهرجان كان

فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"

طريقة عمل البصارة على أصولها

طريقة عمل البصارة على أصولها
طريقة عمل البصارة على أصولها
طريقة عمل البصارة على أصولها

سبب خفي .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الضغط المنخفض

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد