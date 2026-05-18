زايد والنعماني يتعاونان لفتح آفاق جديدة للطلاب في مجالات المعرفة والتدريب

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مشترك مع مكتبة الإسكندرية، ممثلة في “سفارة المعرفة”، ويمثلها الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، بهدف تعزيز التعاون الثقافي، ونشر الوعي المعرفي والرقمي بين الطلاب، ودعم الأنشطة التعليمية والتدريبية داخل الجامعة.

وأكد “النعماني” أن التعاون مع سفارة المعرفة يمثل إضافة مهمة لجامعة سوهاج، لما تقدمه من خدمات علمية وثقافية متطورة، تسهم في إعداد الطلاب وتأهيلهم معرفيًا.

جامعة سوهاج

واضاف ان الجامعة تضم بالفعل مقرًا لـ“سفارة المعرفة”، والذي يمثل نافذة علمية وثقافية مهمة لطلاب الجامعة، حيث يتيح لهم الاستفادة من المصادر الرقمية الحديثة، وقواعد البيانات، والأنشطة التدريبية والثقافية المتنوعة.

واضاف النعماني ان البروتوكول يهدف الي إنشاء نموذج مؤسسي متكامل للتعاون

إلى اتاحة قاعدة معلومات ومصادر معرفية ضخمة تتناسب مع قيمة مكتبة الإسكندرية التاريخية في توفير المعرفة للراغبين.

تنفيذ ورش عمل وتدريبات للطلاب في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال والبحث العلمي، تنظيم معارض ثقافيه وفنيه مشتركة، تنفيذ زيارات ميدانيه للمكتبه للاطلاع، التعاون في مجال الأرشفة الرقمية، التعاون في مجال تنفيذ الأبحاث المشتركة.

وأشاد الدكتور أحمد زايد. بالتعاون مع جامعة سوهاج، مثمنا ما تشهده جامعة سوهاج من تطور ملحوظ وإنجازات متتالية في مختلف قطاع التعليمي والبحثيي.

واكد أن الجامعة أصبحت نموذجًا متميزًا للجامعات الإقليمية التي تسير بخطى ثابتة نحو التميز والتطوير.

كما ثمن جهود الدكتور حسان النعماني في دعم مسيرة التطوير داخل الجامعة، وحرصه على تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والثقافية الكبرى، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل لمتطلبات المستقبل.

وجدير بالذكر ان الدكتور احمد زايد يُعد واحداً من أهم علماء الاجتماع في مصر والعالم العربي، حيث شغل منصب عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشيوخ، والمجلس القومى للمرأة​، رئيس مجلس العلوم العلميّة بأكاديميّة البحث العلمي والتكنولوجيا.

وعضو الاتحاد الدولي لعلم الاجتماع، ونائب رئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع​ والمستشار الثقافي الأسبق لمصر في الرياض​، وحاليا يشغل منصب مدير لمكتبة الإسكندرية، خلفًا للدكتور مصطفى الفقي، حيث تستضيف الجامعة الدكتور احمد زايد علي مدار يومين ليكون ضيفا في عدد من الانشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة.