محافظ الوادي الجديد تتفقد مبادرة معا ضد الغلاء بالوحدة المحلية لمركز الخارجة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مبادرة «معًا ضد الغلاء» بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز.

وأكدت المحافظ، ضرورة استمرار المبادرة وتوسيع نطاقها بمختلف المراكز والأحياء، لضمان توفير السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق، مشيدةً بالمشاركة الفعالة لقرى المركز بطرح منتجات القرى و موجهةً بمنح مكافأة تشجيعية للعارضين المشاركين بالمبادرة.

كما حرصت على الاستماع لآراء المواطنين المترددين على المبادرة، والتأكد من توافر السلع بكميات كافية، موجهةً بالمتابعة المستمرة للأسعار وضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية.