الإشراف العام
محافظات

قناة السويس توقع عقدا لتصدير قاطرتين من طراز TRACTOR بقوة شد 80 طنا

الإسماعيلية انجي هيبة


شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وPiero NERI  رئيس مجموعة NERI الإيطالية، مراسم توقيع عقد اتفاق لتصدير قاطرتين بقوة شد 80 طنا من طراز “TRACTOR”، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة البحرية.

تنص بنود التعاقد على قيام شركة قناة السويس للقوارب الحديثة ببناء وبيع قاطرتين لصالح مجموعة "NERI" الإيطالية، من طراز "TRACTOR" من تصميم المكتب العالمي "روبرت آلن" بقوة شد 80 طنا، وبرفاصات  ASD أمامية تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية "RINA"

وتتماثل مواصفات القاطرتين، ويبلغ طول القاطرة الواحدة 30 متراً، وعرضها 12.8 متراَ، وعمق 4.90 متراً، وسرعة 12 عقدة، وقوة شد 80 طناً.

عقب ذلك، وعلى هامش التوقيع اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، والسيد Piero NERI رئيس مجموعة" NERI" الإيطالية، لمتابعة مستجدات أعمال بناء قاطرتين من طراز "عزم" بقوة شد 90 طناَ من طراز" Rastar 3200-W يتم بناؤهما بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة لصالح شركة نيري الإيطالية  NERI، في ضوء اتفاق التعاقد بين الجانبين والذي تم توقيعه في منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن قناة السويس تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لصناعة وبناء الوحدات البحرية تحت شعار" صُنع في مصر بجودة عالمية"، لافتاً في هذا الصدد إلى أن استكمال التعاون مع مجموعة نيري الإيطالية يعد خطوة جديدة تثبت قدرة الترسانات الوطنية على التصدير للسوق الأوروبية.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن شركة قناة السويس للقوارب الحديثة تقدم نموذجاً ناجحاً للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ التكليفات الرئاسية بتوطين الصناعات البحرية لتلبية متطلبات العمل بالموانئ المصرية والتصدير للخارج.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس تمضي قدماً نحو تعظيم الاستفادة من الترسانات والشركات التابعة لها لتكون نافذة جديدة للانفتاح على الأسواق الخارجية بتصدير وحدات بحرية وفقاً للتكنولوجيا الأحدث عالمياً.

من جانبه، أكد Piero NERI رئيس مجموعة" NERI" الإيطالية حرصه على توطيد علاقات التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس عبر زيادة حجم الأعمال المستقبلية ببناء مزيداً من القاطرات البحرية من خلال تفعيل البند الموجود بالعقد الأول والذي ينص على إمكانية التعاقد على بناء قاطرتين إضافيتين من طراز "عزم" بقوة شد 90طناً، علاوة على التفاوض على بناء صال بحري مُجهز برافعة قدرة 200 طن، وبناء يخت سياحي بطول 35متراً.

وأوضح رئيس مجموعة NERI أن سياسة المجموعة تعتمد على اختيار الشركاء وفقاً لقواعد ورؤية واضحة ومعايير عدة في مُقدمتها الجودة وهو ما لمسه في الشراكة مع هيئة قناة السويس، مشيداً بجودة أعمال بناء وتصنيع القاطرات التي ستثبتها تجارب الإبحار فيما بعد، مُعرباً عن ثقته في أن تتماثل جودة التصنيع بالترسانة مع مستوى الجودة بالترسانات الأوروبية، متطلعاً للاحتفال بتسليم القاطرتين قوة شد 90 طنا في سبتمبر المقبل.

وأشاد رئيس مجموعة NERI الإيطالية بتطور أعمال البنية التحتية بترسانة جنوب البحر الأحمر خلال فترة زمنية قصيرة بما يدعم الرؤية المستقبلية لتوسع أعمال الشراكة وبما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين.

من جانبه، أعرب  corrado Neri العضو المنتدب التجاري للمجموعة الإيطالية عن ثقته بأن يشهد المستقبل القريب مزيداً من التعاون بين الجانبين، مؤكدا أن شركة قناة السويس للقوارب الحديثة تلبي متطلبات وتطلعات المجموعة الإيطالية من حيث الجودة والجدول الزمني والأسعار التنافسية، وهو ما يفتح آفاق أرحب لتعاون مستقبلي مثمر.

فيما أكد مصطفى الدجيشي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة أن الشركة نجحت في اكتساب ثقة مجموعة "NERI" الإيطالية وتعزيز التعاون من خلال توقيع اتفاق جديد لبناء وتصدير قاطرتين من طراز جديد بقوة شد 80 طن، كخطوة أولى ضمن تعاقد كبير سيشمل بناء عدد من الوحدات البحرية المُختلفة.

