أحمد حسن: مفاجآت واردة في الجولة الأخيرة من الدوري

تخوض أندية مرحلة التتويج بالدوري المصري اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية، حيث تُلعب جميع المواجهات فى توقيت واحد، لحسم اللقب بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وعلق أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر فيسبوك كاتبا: أين تهبط طائرة درع الدوري الممتاز ؟،موسم استثنائي بنعيشه في الكرة المصرية في تنظيم المسابقة واستثنائي ايضا في حسم البطولة ، تفتكروا الطيارة هتنزل في ستاد القاهرة على مباراة الزمالك وسيراميكا ولا الدفاع الجوي لمباراة بيراميدز وسموحة.

وأضاف: ولا تحصل المفاجأة - وكرة القدم عودتنا ان فيها عجب العجاب - وتغير طريقها لملعب برج العرب لمباراة الاهلي والمصري،كل ده هنتابعه النهارده خلال 90 دقيقة هنشوف فيها كل حاجة ، هنشوف دراما و أكشن واثارة ومتعة وكوميديا في الثلاث مباريات .



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري ضد الأهلي الساعة 8 مساءً، على قناة on sport max.

بيراميدز ضد سموحة، الساعة 8 مساءً، على قناة on sport plus.

الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا، الساعة 8 مساءً، على قناة on sport.