الإشراف العام
برلمان

اتصالات النواب توافق على موازنة وكالة الفضاء المصرية

فريدة محمد

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وكالة الفضاء المصرية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بإجماع الحضور.

واشاد بدوي خلال اجتماع اللجنه بحضور الدكتور المهندس / ماجد إسماعيل محمد إسماعيل - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، بجهود وكالة الفضاء المصرية، باعتبارها أحد المشروعات الوطنية الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية وتعزيز الأمن القومي المصري، مؤكداً أن الاستثمار في علوم الفضاء هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة

نظر مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية

جاء ذلك خلال الاجتماع المخصص لنظر مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بشأن وكالة الفضاء المصرية.

وأوضح رئيس وكالة الفضاء المصرية ،  أن الوكالة تهدف إلى توطين وتطوير تكنولوجيا الفضاء وبناء الأقمار الصناعية واطلاقها من الأراضي المصرية من خلال ستة محاور استراتيجية هي بناء القدرات الوطنية، الابتكار في علوم وتكنولوجيا الفضاء، تطوير وتوطين صناعة الفضاء ، صناعة الفضاء والمناطق التكنولوجية، التعاون والشراكات الدولية، تطبيقات الفضاء للتنمية الوطنية،.

و أشار ماجد اسماعيل لأبرز الإنجازات والمشروعات الحديثة بالوكالة والتي تضمنت المدينة الفضائية والتي جاري العمل على إنشاؤها وبعض المشروعات الاخري بالاضافة الي لتطوير الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد وتبادل البيانات الفضائية واستغلال الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد والتنمية.

كما أفاد بأن الوكالة تقوم بالتأهيل الأكاديمي وبناء الكوادر من خلال أكاديمية الفضاء التي تهدف إلى إعداد الطلاب والمهندسين من خلال برامج تدريبية تخصصية وأن المنصة التعليمية للوكالة تقدم أيضًا دورات متخصصة في علوم الفضاء عن بعد وتمنح شهادات معتمدة

وأوضح تامر كمال مرزوق - مدير عام بقطاع موازنات البنية التحتية وزارة المالية أن إجمالي موازنة العام المالي ۲۰۲۷/۲۰۲٦ قدرت بزيادة عن إجمالي اعتماد موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة قدرها ۲۸٫۹۱ %، وأن وزارة المالية تدعم الوكالة فهي هيئة اقتصادية وطنية.

