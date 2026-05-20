القصة الكاملة لحبس البلوجر حبيبة رضا 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة

أثارت البلوجر حبيبة رضا جدلًا واسعًا بعد تداول فيديوهاتها المثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتهي القضية بحكم قضائي من محكمة القاهرة الاقتصادية يقضي بحبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء بهدف تحقيق مشاهدات وأرباح.



قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلاء سبيل البلوجر حبيبة رضا، بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية بمنطقة النزهة بكفالة على ذمة القضية.



تفاصيل القضية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي").

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.