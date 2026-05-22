الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جمعية الأورمان تستعد لنحر 2000 عجل بلدى خلال أيام التشريق

صورة ارشيفية

تستعد جمعية الأورمان لتنفيذ واحدة من أكبر حملات نحر وتوزيع لحوم الأضاحي خلال أيام التشريق، وذلك داخل المجازر المعتمدة من وزارة الزراعة وتحت إشراف طبي بيطري كامل يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية.

توجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل الحياة الكريمة

تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دومًا على أهمية دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وتقديم المساعدة المستدامة التي تنعكس على استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن عملية نحر (2000) عجل بلدى سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة النحر التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا، مؤكدًا أنه تم تخصيص مليون كيلو لحوم مستوردة توزع بعد شهرين حين وصولها مصر، موضحا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد نحرها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وعرض شعبان الخطة التفصيلية للنحر فى مجازر وزارة الزراعة: ففى محافظة أسوان سيتم النحر داخل مجزر نجع السايح بمركز ادفو، ومجزر أبووير بمركز كوم أمبو، ومجزر الشلال بمركز أسوان، وفى محافظة أسيوط سيتم النحر داخل المجزر الالى بعرب مطير بمركز الفتح،  وفى محافظة الأقصر ستيم النحر داخل مجزر الحبيل بمركز الأقصر، ومجزر الدير بمركز اسنا، ومجزر ارمنت بحاجر ابو ضغار.

وفى محافظة قنا سيتم النحر داخل مجزر الجزيريه بمركز قنا، ومجزر ابوتشت الحسينات بمركز ابوتشت، ومجزر قوص بمركز قوص، وفى محافظة سوهاج سيتم النحر داخل مجزرى سوهاج العمومى و طما، وفى محافظة المنيا سيتم النحر داخل مجزر سمالوط، وفى محافظة بني سويف سيتم النحر داخل مجزر أهناسيا، وفى محافظة الفيوم سيتم النحر داخل مجزر ابشواى النصف الى بمركز ابشواى، وفى محافظة مطروح سيتم النحر داخل مجزر مطروح. 

وعن محافظات الوجه البحرى: سيتم النحر فى محافظة الغربية داخل مجزر شبشير الحصة بطنطا، وفى محافظة كفرالشيخ سيتم النحر داخل مجزر الحامول، وفى محافظة الدقهلية سيتم النحر داخل مجزر المنصورة الجديد بميت الكرما، وفى محافظة الشرقية سيتم النحر داخل مجزر الإبراهيمية، وفى محافظة المنوفية سيتم النحر داخل مجزر بي العرب بمركز الباجور، وفى محافظة البحيرة سيتم النحر داخل ابو المطامير الحديث. 

أحد أوجه التكافل

موضحًا أن مبادرات النحر وتوزيع لحوم الأضاحي ليست مجرد عمل موسمي، بل هي أحد أوجه التكافل التي تُرسخ لقيم العدالة الاجتماعية، وتُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظات الجمهورية المختلفة. 

وأشار شعبان إلى أن الجمعية وضعت خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام  بجميع محافظات الجمهورية المختلفة و بالتعاون مع اكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة و تحت إشراف مديريات التضامن الإجتماعي بالمحافظات من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم و بما يتفق مع شروط الجمعية . 

الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية .

