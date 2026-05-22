بين الجمال والأناقة… فساتين ياسمين صبري تخطف الأنظار في مهرجان كان

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها و جمهورها في الوطن العربي بأبرز الإطلالات و الفساتين التي ظهرت بها خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي.

كشفت صور ياسمين صبري على الإنستجرام عن ذوقها الراقي و الرفيع في أختيار تصميمات الفساتين التي ظهرت بها، حيث اعتمدت على مجموعة متنوعة و متناسقة مع قوامها.

تميزت فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء في مهرجان كان ب الأقمشة اللامعة و الفخامة التي زادت من جاذبيتها، بالإضافة إلي ذلك تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على تسريحات شعر و صيحات مكياج متناسقة مع كل لوك تقوم بأختياره.

