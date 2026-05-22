طرق العناية بالشعر لمنع الجفاف والحفاظ على البريق واللمعان

يواجه الشعر تحدياتٍ مختلفة على مدار العام، بدءًا من جفاف الشتاء القارس وصولًا إلى أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة في الصيف، يتطلب الحفاظ على شعر صحي وقوي في أي فصل عنايةً منتظمة وروتينًا يتكيف مع تغيرات البيئة.

قد يؤدي التعامل مع تجعد الشعر خلال الأشهر الرطبة أو جفافه في المناخات الباردة إلى جعله يبدو أقل جمالًا، لذا فإن تخصيص وقت للعناية به، مهما كان الطقس، يتضمن بعض النصائح الخاصة.

طرق العناية بالشعر من الجفاف والحفاظ عليه

١. الشامبو والبلسم المرطبان

يُعدّ استخدام شامبو وبلسم مرطبين الخطوة الأولى لإصلاح الشعر الجاف. تحتوي هذه التركيبات على مكونات مغذية مثل الجلسرين وزيت جوز الهند وزبدة الشيا التي تساعد خصلات الشعر على الاحتفاظ بالرطوبة.

للحصول على أفضل النتائج، دلكي الشامبو على فروة الرأس، ثم ركزي البلسم على أطراف الشعر.

٢. علاجات الترطيب العميق

يُعيد علاج الترطيب العميق الأسبوعي الترطيب المفقود ويقوي الشعر التالف. هذه التركيبات غنية بزيت الأرغان أو الكيراتين أو بروتينات الحرير، وتعمل على تنعيم الشعر المجعد ومنع تقصفه.

ضعي البلسم العميق على منتصف الشعر وأطرافه، ثم اشطفيه بالماء الفاتر لتجنب تلفه بالماء الساخن.

٣. الزيوت الطبيعية لإصلاح الشعر

يساعد إدخال الزيوت الطبيعية في روتين العناية بالشعر على إصلاح الشعر الجاف وإضفاء اللمعان عليه.

توفر خيارات مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا أو زيت الزيتون تغذية عميقة مع حماية الشعر من التلف الناتج عن الحرارة. ضعي بضع قطرات على أطراف شعركِ أو جربي حمام الزيت الساخن مرة أسبوعيًا.



4. أقنعة الشعر المنزلية

يمكن لقناع الشعر المغذي المصنوع من الأفوكادو أو العسل أو الزبادي أن يُصلح الشعر الجاف في المنزل.

تُغذي هذه الوصفات المنزلية فروة الرأس بالعناصر الأساسية وتُعيد توازن الرطوبة. ضعي القناع على الشعر المبلل، وغطيه بمنشفة من الألياف الدقيقة، واشطفيه بعد 20 دقيقة لتحصلي على شعر أنعم وأكثر ترطيبًا.



5. البلسم الذي يُترك على الشعر

يُعد البلسم الذي يُترك على الشعر طريقة سهلة للحفاظ على صحة شعركِ طوال اليوم. فهو يُقلل من تشابك الشعر، ويمنع تقصف الأطراف، ويُغذي أطراف الشعر.

يُناسب هذا المنتج الخفيف جميع أنواع الشعر، وهو مفيد بشكل خاص للحماية من أضرار أدوات تصفيف الشعر الحرارية.



6. قللي من استخدام أدوات التصفيف الحرارية

قد يُؤدي الاستخدام المُتكرر لأدوات التصفيف الحرارية أو مجفف الشعر إلى تلف خصلات الشعر وتلفها على المدى الطويل.

يُساعد الحد من استخدام أدوات التصفيف الروتينية مثل مكواة الشعر أو مكواة التجعيد على منع تكسر الشعر وترققه. عند استخدام الحرارة، احرصي دائمًا على وضع واقي حراري لتقوية ألياف الشعر.

٧. قصّي الأطراف المتقصفة بانتظام

يُعدّ قصّ الأطراف المتقصفة بانتظام طريقةً مهمةً غالبًا ما يتمّ تجاهلها لعلاج الشعر الجاف والحفاظ على كثافته.

يمنع قصّ الأطراف المتقصفة انتشار المزيد من التلف في ألياف الشعر. كما أنّ القصّ المنتظم مع استخدام منتجات مغذية للشعر يُحافظ على قوة خصلات شعركِ ويجعلها أسهل في التصفيف.