قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
100 ألف للدوري.. رسوم مشاركة الأندية في بطولات الرجال والسيدات والكأس
براتب 13500جنيه.. وظائف خالية في مصانع والكهرباء
القنصل المصري بجدة لـ أش أ : جاهزون لخدمة الحجاج ونشيد بالتسهيلات السعودية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين
سعر الدولار الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي
بعد تثبيت الفائدة.. ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
الداخلية تكشف حقيقة إجبار طفل على مغادرة منزله بسبب زوجة والدة في الخانكة
الزمالك يتصدر سجل الأبطال.. 8 أندية حسمت اللقب في دوريات العالم
وزير الخارجية الأمريكي: إيران تحاول إقناع سلطنة عمان بفرض رسوم للعبور من مضيق هرمز
وزير الخارجية الأمريكي: إحراز تقدم طفيف بشأن إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق العناية بالشعر لمنع الجفاف والحفاظ على البريق واللمعان

طرق العناية بالشعر من الجفاف والحفاظ عليه
طرق العناية بالشعر من الجفاف والحفاظ عليه
هاجر هانئ

يواجه الشعر تحدياتٍ مختلفة على مدار العام، بدءًا من جفاف الشتاء القارس وصولًا إلى أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة في الصيف، يتطلب الحفاظ على شعر صحي وقوي في أي فصل عنايةً منتظمة وروتينًا يتكيف مع تغيرات البيئة.

 قد يؤدي التعامل مع تجعد الشعر خلال الأشهر الرطبة أو جفافه في المناخات الباردة إلى جعله يبدو أقل جمالًا، لذا فإن تخصيص وقت للعناية به، مهما كان الطقس، يتضمن بعض النصائح الخاصة.

طرق العناية بالشعر من الجفاف والحفاظ عليه 

١. الشامبو والبلسم المرطبان
يُعدّ استخدام شامبو وبلسم مرطبين الخطوة الأولى لإصلاح الشعر الجاف. تحتوي هذه التركيبات على مكونات مغذية مثل الجلسرين وزيت جوز الهند وزبدة الشيا التي تساعد خصلات الشعر على الاحتفاظ بالرطوبة.

للحصول على أفضل النتائج، دلكي الشامبو على فروة الرأس، ثم ركزي البلسم على أطراف الشعر.

٢. علاجات الترطيب العميق
يُعيد علاج الترطيب العميق الأسبوعي الترطيب المفقود ويقوي الشعر التالف. هذه التركيبات غنية بزيت الأرغان أو الكيراتين أو بروتينات الحرير، وتعمل على تنعيم الشعر المجعد ومنع تقصفه.

ضعي البلسم العميق على منتصف الشعر وأطرافه، ثم اشطفيه بالماء الفاتر لتجنب تلفه بالماء الساخن.

٣. الزيوت الطبيعية لإصلاح الشعر
يساعد إدخال الزيوت الطبيعية في روتين العناية بالشعر على إصلاح الشعر الجاف وإضفاء اللمعان عليه.

توفر خيارات مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا أو زيت الزيتون تغذية عميقة مع حماية الشعر من التلف الناتج عن الحرارة. ضعي بضع قطرات على أطراف شعركِ أو جربي حمام الزيت الساخن مرة أسبوعيًا.


4. أقنعة الشعر المنزلية
يمكن لقناع الشعر المغذي المصنوع من الأفوكادو أو العسل أو الزبادي أن يُصلح الشعر الجاف في المنزل.

تُغذي هذه الوصفات المنزلية فروة الرأس بالعناصر الأساسية وتُعيد توازن الرطوبة. ضعي القناع على الشعر المبلل، وغطيه بمنشفة من الألياف الدقيقة، واشطفيه بعد 20 دقيقة لتحصلي على شعر أنعم وأكثر ترطيبًا.


5. البلسم الذي يُترك على الشعر
يُعد البلسم الذي يُترك على الشعر طريقة سهلة للحفاظ على صحة شعركِ طوال اليوم. فهو يُقلل من تشابك الشعر، ويمنع تقصف الأطراف، ويُغذي أطراف الشعر.

يُناسب هذا المنتج الخفيف جميع أنواع الشعر، وهو مفيد بشكل خاص للحماية من أضرار أدوات تصفيف الشعر الحرارية.


6. قللي من استخدام أدوات التصفيف الحرارية
قد يُؤدي الاستخدام المُتكرر لأدوات التصفيف الحرارية أو مجفف الشعر إلى تلف خصلات الشعر وتلفها على المدى الطويل.

يُساعد الحد من استخدام أدوات التصفيف الروتينية مثل مكواة الشعر أو مكواة التجعيد على منع تكسر الشعر وترققه. عند استخدام الحرارة، احرصي دائمًا على وضع واقي حراري لتقوية ألياف الشعر.

٧. قصّي الأطراف المتقصفة بانتظام
يُعدّ قصّ الأطراف المتقصفة بانتظام طريقةً مهمةً غالبًا ما يتمّ تجاهلها لعلاج الشعر الجاف والحفاظ على كثافته.

يمنع قصّ الأطراف المتقصفة انتشار المزيد من التلف في ألياف الشعر. كما أنّ القصّ المنتظم مع استخدام منتجات مغذية للشعر يُحافظ على قوة خصلات شعركِ ويجعلها أسهل في التصفيف.

الشعر الجفاف جفاف الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

معلمة كفر الشيخ

حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يكشف عن أهم 6 بنود في لائحة القيد للموسم الجديد

ميدو

لقب مستحق.. ميدو يهنىء النصر بالتتويج بالدوري السعودي

كريستيانو رونالدو

مع جورجينا وابنائهم.. كريستيانو رونالدو يحتفل بالتتويج بالدوري السعودي

بالصور

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد