حصول 4 معاهد أزهرية على شهادة الاعتماد بأسوان

أعلنت منطقة أسوان الأزهرية برئاسة الدكتور سيد حسن، حصول 4 معاهد أزهرية على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك من إجمالى 4 معاهد تقدمت للحصول على الاعتماد عن الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2025 / 2026، محققة نسبة نجاح كاملة فى الاعتماد.

وقدم الدكتور سيد حسن التهنئة إلى فريق عمل إدارة الجودة بالمنطقة بقيادة شعبان محمد ، وهو الذى جاء نتيجة الجهود المبذولة التى ساهمت فى تحقيق هذا الإنجاز.

ووجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية الشكر والتقدير لإدارات رياض الأطفال، والإدارة الهندسية، والتوريدات، ومختلف الإدارات التعليمية، فضلًا عن شيوخ المعاهد والمعلمين.

وشملت قائمة المعاهد الأزهرية التى حصلت على شهادة الاعتماد، روضة معهد المعمارية، وروضة معهد الطوناب، وروضة معهد الشيخ هارون النموذجى، بالإضافة إلى معهد الرمادى قبلى الابتدائى، وذلك فى إطار جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية الأزهرية وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.