الري: أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية مهمة للحوار وتبادل الخبرات

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع أعضاء السكرتارية التنفيذية لأسبوع القاهرة للمياه، لمتابعة محاور وترتيبات انعقاد "أسبوع القاهرة التاسع للمياه"، والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦، تحت عنوان: "المياه كمحفز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة المحاور الرئيسية للأسبوع، التي أعدّتها اللجنة العلمية بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية، بما يعكس الطابع العلمي المتميز للأسبوع. كما تم إصدار المذكرة المفاهيمية الخاصة بأسبوع القاهرة التاسع للمياه، والتي تتضمن الرؤية العامة للأسبوع ومحاوره وأهدافه الرئيسية.

واستعرض الاجتماع كذلك موقف تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالأسبوع، حيث تم إعادة إنشاء منصة تسجيل المنظمات والأفراد بما يتيح استيعاب تطبيقات اللجنة العلمية والمسابقات، ويدعم إضافة تطويرات مستقبلية، مع تحسين وضوح وسهولة الاستخدام ومراعاة متطلبات الأمن السيبراني.

كما تم إضافة خاصية تسجيل المشاركين في المؤتمر العربي السابع للمياه عبر المنصة الجديدة، وجارٍ العمل على تطوير تطبيق الهاتف المحمول وربطه بالمنصة الجديدة، إلى جانب ربط تطبيق متابعة حضور الجلسات بالمنصة، بما يضمن تكامل البيانات وتحسين تجربة المشاركين.

وفي إطار الإعداد للفعاليات المصاحبة للأسبوع، تم عقد عدة اجتماعات مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، لبحث سبل مشاركتها في الأسبوع من خلال تنظيم الجلسات الفنية والعلمية، والمشاركة في الفعاليات المختلفة، ورعاية المسابقات التي ينظمها الأسبوع.

كما استعرض الاجتماع موقف المؤتمر العلمي للأسبوع، حيث استقبلت اللجنة العلمية ١٢٢ ملخصًا بحثيًا موزعة على المحاور الخمسة للأسبوع، وبدأت مرحلة التقييم الأولية بمعرفة السادة أعضاء اللجنة العلمية، تمهيدًا لاختيار المشاركات العلمية التي سيتم عرضها ضمن فعاليات الأسبوع.

كما تم استعراض موقف المسابقات التي تُقام ضمن فعاليات الأسبوع، والتي تشمل خمس مسابقات تستهدف دعم الشباب والباحثين والمبتكرين، وهي: (مسابقة أفضل مشروعات التخرج - مسابقة شباب المبتكرين في مجال المياه - مسابقة أطروحة الثلاث دقائق، والتي استقبلت ٢٤ متسابقًا حتى تاريخه - المسابقة القومية لأفضل الممارسات الزراعية، والتي استقبلت ١٠٠ متسابق حتى تاريخه - مسابقة "حملة على القد").

وفيما يتعلق بالفعاليات الموازية، من المقرر أن يُعقد، بالتوازي مع أسبوع القاهرة التاسع للمياه، "المؤتمر العربي السابع للمياه" خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦، تحت عنوان: "المياه في المنطقة العربية: شراكات من أجل السلام والتنمية المستدامة"، بما يعزز الحوار العربي حول قضايا المياه والتنمية المستدامة.

كما يُعقد، بالتوازي مع الأسبوع، "المعرض والمؤتمر الدولي للمياه ومياه الصرف الصحي والبنية التحتية والطاقة" خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦، بما يتيح منصة مهمة لعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات المياه والبنية التحتية والطاقة، وتعزيز فرص التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور سويلم أن "أسبوع القاهرة للمياه" أصبح منصة دولية مهمة للحوار وتبادل الخبرات في مجال المياه، مشيرًا إلى تنامي حجم المشاركة الدولية عامًا بعد عام، ومشاركة الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للحوار حول قضايا المياه.

وأضاف أن اختيار موضوع هذا العام يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية المياه كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتأثيرات التغيرات المناخية، مؤكدًا حرص الوزارة على أن تتناول جلسات الأسبوع القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية، وربط مخرجاته بمسارات العمل العالمية المعنية بالمياه والمناخ.

وفيما يخص المعرض المصاحب لأسبوع القاهرة للمياه، وجّه الدكتور سويلم بالتوسع في حجم المعرض، والعمل على جذب كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال المياه، لعرض أحدث التقنيات والحلول الحديثة، بما يدعم تبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون والاستثمار في قطاع المياه.

كما وجّه الدكتور سويلم بمواصلة تطوير آليات تنظيم الجلسات الفنية والعلمية، والارتقاء بجودة المحتوى العلمي، مع التوسع في إشراك الشباب والباحثين والابتكارات الحديثة، والاستعانة بأبرز المتحدثين الدوليين والمحليين، بما يسهم في إثراء النقاشات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.

وشدد الدكتور سويلم على أهمية إخراج الحدث بصورة تنظيمية متميزة تليق بمكانة مصر، من خلال تقديم كافة الترتيبات اللوجيستية على أعلى مستوى، اعتمادًا على الكوادر البشرية المتميزة بالوزارة، وبما يضمن نجاح الحدث واستمراره كمنصة دولية مؤثرة في دعم الحوار وصياغة مستقبل قطاع المياه.