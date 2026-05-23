خراف وماعز وعجول.. تعرف على أحدث أسعار الأضاحي في المحافظات اليوم

شيماء مجدي

يشهد الموسم الحالي زيادة نسبية في أسعارالأضاحي، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية تتعلق بتكاليف الإنتاج، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف والنقل.

وسجل سعر طن العلف نحو 20 ألف جنيه، ما شكل عبئًا كبيرًا على أصحاب المزارع، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف النقل وأسعار الوقود، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع في الأسواق والمزارع.

أسعار العجول البقرية والجاموسية

بلغ سعر الكيلو القائم للعجول البقري بين 190 و210 جنيه، مقارنة بأسعار العام الماضي التي تراوحت بين 185 و190 جنيهًا، بينما سجل العجل الجاموسي ما بين 160 و165 جنيهًا للكيلو القائم.

كما تراوحت أسعار العجول الحية ما بين 60 ألف جنيه وقد تصل إلى 120 ألف جنيه وفقًا للوزن والمواصفات، فيما تتراوح أسعار العجول البتلو بين 18 و25 ألف جنيه.

ذبح الأضاحي

أما أسعار العجول الإناث يتم تحديدها وفق السن والمواصفات، حيث تبدأ من 60 ألف جنيه وتصل إلى 80 ألفًا، في حين يتراوح سعر العجل الجاموسي بين 45 و70 ألف جنيه، بحسب جودة الحيوان وحجمه.

أسعار الأغنام والماعز

وسجل سعر الكيلو القائم للأغنام بين 220 و225 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكيلو القائم للماعز بين 250 و270 جنيهًا، في حين تتراوح أسعار الخراف الحية بين 10 و15 ألف جنيه، وقد تصل إلى 20 ألفًا في بعض الحالات الخاصة.

أما أسعار الماعز الحية فتتراوح بين 7 و12 ألف جنيه، وفقًا للوزن والعمر والمواصفات الصحية، مؤكّدين أن هذه الأسعار تعتبر طبيعية في ظل الارتفاعات الأخيرة في مدخلات الإنتاج.

تأثير ارتفاع التكاليف على السوق

وأوضح المربون أن هذه الزيادات في الأسعار تأتي نتيجة مزيج من ارتفاع الأعلاف وتكاليف النقل، إلى جانب ضغوط الطلب على اللحوم مع اقتراب المواسم الاستهلاكية مثل عيد الأضحى.

الأضاحي

وأشاروا إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة من التوازن النسبي، لكن استمرار ارتفاع التكاليف قد يضغط على الأسعار في الأيام القادمة، ما يستدعي متابعة دورية من الجهات المختصة لضمان استقرار الأسعار وتوفير الكميات المطلوبة من الثروة الحيوانية بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وأكد التجار والمربون أن الحكومة تعمل على دعم المنتجين والمزارع الصغيرة، مع توفير منافذ بيع حكومية ومجمعات استهلاكية لبيع اللحوم بأسعار مناسبة، بهدف حماية المستهلك وتخفيف أي تأثيرات للزيادة المفاجئة على الأسعار في الأسواق الحرة.

