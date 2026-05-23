رئيس الوزراء العراقي: نحرص على التعاون مع إقليم كردستان لحل القضايا الفنية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، حرص الحكومة على التعاون مع إقليم كردستان لحل القضايا الفنية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم "السبت"، أن "الزيدي، استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في البلاد، ومناقشة القضايا الفنية التي تتعلق بملفات المنافذ الحدودية، وتطبيق نظام "الأسيكودا" والشركات النفطية العاملة في الإقليم، حيث تم التأكيد على توفر الفرصة للتنسيق العالي والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لإدارة القضايا الفنية وتذليل العقبات لمعالجتها وفق القانون والدستور".

وأكد الزيدي، "الحرص على حل جميع القضايا، انسجاماً مع رؤية الحكومة التي تهدف إلى خدمة المواطنين باختلاف مكوناتهم"، مبينا أن "الجميع شركاء في هذا الوطن، وأن هدفه التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح البلد وخدمة شعبه".

من جانبه، جدد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق "تهانيه إلى الزيدي، بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة"، معربا عن "دعم حكومة الإقليم للتشكيلة الوزارية، كما أكد أهمية حل جميع القضايا الفنية بشكل جذري وفقاً للدستور".