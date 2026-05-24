الغربية.. 195 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

حررت إدارة مرور الغربية، 195 مخالفة متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

رخص منتهية وسير عكس الاتجاه



تلقى اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 195 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

تحرير محاضر وغرامات فورية



كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 60 ألفا و355 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.