رمضان صبحي ينتظر حسم موقفه أمام المحكمة السويسرية

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يعيش رمضان صبحي، نجم بيراميدز، ساعات حاسمة في أزمته الخاصة بقضية المنشطات، مع انتظار الرد الرسمي على الطعن المقدم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية ضد قرار إيقافه لمدة أربع سنوات.

وتتجه الأنظار اليوم إلى ما ستسفر عنه الخطوة الجديدة في القضية، بعدما حصلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» على مهلة إضافية للرد على الاستئناف المقدم من اللاعب، وهو ما جعل الملف يدخل مرحلة جديدة قد تكون فاصلة في مستقبل رمضان صبحي الكروي.

وكشف هاني زهران، محامي اللاعب، أن المحكمة السويسرية وافقت على طلب «وادا» بمد فترة الرد حتى 24 مايو الجاري، بعدما كان من المقرر انتهاء المهلة في الرابع من مايو، مؤكدًا أن فريق الدفاع لا يزال متمسكًا بقوة موقفه القانوني في القضية.

ويأمل رمضان صبحي في أن تشهد المرحلة المقبلة انفراجة تقوده لتخفيف العقوبة أو إعادة النظر في القرار، خاصة أن اللاعب يؤكد منذ بداية الأزمة تمسكه الكامل ببراءته، ورفضه لكل الاتهامات المرتبطة بالتلاعب في عينة التحليل.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قد أصدرت في نوفمبر 2025 قرارًا بإيقاف اللاعب أربع سنوات، بعد أزمة عينة المنشطات التي أثارت ضجة كبيرة في الكرة المصرية، قبل أن يتحرك اللاعب قانونيًا للطعن على الحكم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وتتابع إدارة بيراميدز الموقف عن قرب، في ظل أهمية القرار المنتظر بالنسبة للفريق، خاصة أن حسم القضية سيحدد مصير اللاعب وإمكانية عودته للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.
 

