عمرو أديب: زيارة جيسون ستاثام للأهرامات حدث عالمي

علق الإعلامي عمرو أديب على زيارة النجم العالمي جيسون ستاثام وزوجته إلى منطقة الأهرامات.

وكتب أديب من خلال حسابه الشخصي إكس: "نجم عالمى محبوب عند الاهرامات وابو الهول وليلا حدث عظيم شاهده الملايين من عشاق القتال والملاكمه . تركى ال الشيخ ما بيحبش مصر ".

مرشدة سياحية تكشف كواليس جولة «جيسون ستاثام» وزوجته بالأهرامات .. ماذا قال؟



شاركت المرشدة السياحية مي سعيد منشورًا عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، كشفت فيه عن لحظات وصفتها بالمميزة خلال اصطحابها النجم العالمي Jason Statham وزوجته أثناء زيارتهما إلى مصر ومنطقة الأهرامات.

وقالت مي سعيد إنها كانت تؤمن سابقًا بمقولة: «لا تلتقِ بأبطالك»، إلا أن هذه التجربة غيّرت وجهة نظرها، مؤكدة أن بعض النجوم الذين يبدعون على الشاشة قد يكونون أكثر تميزًا في الواقع، كشخصيات

