ظاهرة لافتة في الطور .. انحسار المياه يكشف الشعاب المرجانية وكائنات بحرية بشاطئ الجبيل

شهد شاطئ الجبيل بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، ظاهرة بحرية طبيعية تمثلت في انحسار مياه البحر بشكل ملحوظ، ما أدى إلى انكشاف مساحات واسعة من قاع البحر وظهور الشعاب المرجانية المتحجرة على امتداد الشاطئ.

وظهرت المياه في حالة جزر واضحة، حيث انخفض منسوبها إلى مسافات تجاوزت نحو 30 مترًا داخل البحر، الأمر الذي كشف عن تشكيلات مرجانية طبيعية ونباتات بحرية، إلى جانب رصد كائنات بحرية صغيرة مثل الكابوريا وأسماك الشعاب، التي بدت داخل بيئتها الطبيعية في مشهد جذب أنظار رواد الشاطئ.

وأكد عدد من المتواجدين أن ظاهرة الانحسار بدأت منذ مساء أمس، واستمرت حتى اليوم، رغم نشاط الرياح الشمالية الغربية وارتفاع الأمواج التي تراوحت ما بين 1.5 إلى 2.5 متر، مشيرين إلى أن المشهد منح الشاطئ طابعًا بصريًا فريدًا يجمع بين الجبال وساحل البحر المفتوح في لوحة طبيعية نادرة.

وأوضحوا أن الظاهرة أتاحت فرصة فريدة لمشاهدة مكونات البيئة البحرية عن قرب، ورصد التنوع الحيوي للشعاب المرجانية، التي تُعد من أبرز ثروات البحر الأحمر البيئية والسياحية.

ومن جانبه، أوضح مصدر بإدارة البيئة بمحافظة جنوب سيناء أن ما حدث يُعد ظاهرة مد وجزر طبيعية، ترتبط بحركة القمر والشمس وتأثير الجاذبية على مياه البحار والمحيطات، مؤكدًا أن هذه التغيرات تحدث بشكل دوري ولا تمثل أي خطورة على الحياة البحرية، حيث تعود المياه إلى مستوياتها الطبيعية خلال ساعات.

وتُعد سواحل جنوب سيناء من أغنى المناطق في العالم بالشعاب المرجانية، حيث تتميز بصفائها وتنوعها البيولوجي، ما يجعلها من أهم المقاصد السياحية لمحبي الغوص والاستكشاف البحري.