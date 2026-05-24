نتنياهو: أي اتفاق مع إيران يجب أن يقضي تماما على الخطر النووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي، على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يقضي تماما على الخطر النووي.

وكتب نتنياهو، عبر حسابه على منصة (إكس) حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية: أن "التوافق مع ترامب يعني ضرورة تفكيك منشآت التخصيب الإيرانية، وإخراج كافة المواد النووية المخصبة خارج أراضيها".

وأضاف نتنياهو: "سياستي، تماما كسياسة الرئيس ترامب، تظل ثابتة لا تتغير، لن تمتلك إيران أسلحة نووية.. ترامب أكد مجددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على كافة الجبهات".